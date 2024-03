Solsona demana crear i treure al carrer 'artefactes poètics'

“Omplim Solsona de poesia.” Aquest és el propòsit convertit en lema per celebrar aquest març el mes de la poesia, que organitzen la regidoria de Cultura i la Biblioteca Carles Morató de Solsona. Per això, conviden la població a crear artefactes poètics per treure’ls al carrer el proper dia 21 amb motiu del Dia Mundial de la Poesia. També es podran veure poemes escrits en llocs visibles de diversos equipaments culturals de la ciutat. Un megàfon construït a partir d’una garrafa d’aigua, una flor amb missatge en un test o un cor de papiroflèxia són algunes de les idees d’aquests artefactes poètics que els passejants podran trobar en parcs infantils, els bancs del passeig o les places de Solsona el dia 21. Per participar en aquesta iniciativa amb una producció pròpia, el dimarts 13 (17.30 hores) s’ha organitzat a la biblioteca el taller Guerrilla poètica, obert a totes les edats, gratuït però amb inscripció prèvia a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat. A més, els llibres de poemes i el material d’aquest taller estaran disponibles fins al dia 20 a la biblioteca per a tot aquell qui vulgui crear els seus artefactes poètics lliurement en un altre horari.

D’altra banda, la biblioteca acollirà la celebració del Dia de la Poesia a les 19.00 hores amb la companyia Sinergia, que representarà Versegem, un espectacle de poesia recitada i musicada amb versos de diferents autors que parlen sobre la llibertat. També es llegirà en diferents idiomes M’he estimat molt la vida, un poema de Vicent Andrés Estellés, en el centenari del naixement del poeta valencià, amb la participació de l’artista Aurembiaix Sabaté.