Una gala de cine, televisió i teatre el dia 15 a Golmés

La revista publicitària Your’s Magazine, de Sitges, atorgarà la primera edició dels premis Your’s de cine, televisió i teatre en el transcurs d’una gala que se celebrarà divendres vinent, 15 de març, a la sala Resquitx de Golmés. L’entrega d’aquests nous premis estarà presentada per la manxega Laura Galán, guanyadora l’any passat del Goya a la millor actriu revelació pel seu paper a la pel·lícula Cerdita, de Carlota Pereda. La festa, a partir de les 21.30 hores –amb catifa roja per rebre els convidats a partir de les 18.00–, serà retransmesa en directe per Lleida TV.

Crítics de cine, televisió i teatre han triat la llista de nominats en les diverses categories, alguns dels quals podrien assistir a la gala al Pla d’Urgell. Per al premi a millor pel·lícula, les finalistes són La societat de la neu, de Juan Antonio Bayona; 20.000 espècies d’abelles, d’Estíbaliz Urresola; i Cerrar los ojos, de Víctor Erice. Bayona, Urresola i Isabel Coixet (Un Amor) competiran pel guardó a la millor direcció. Pel que fa a la interpretació, els nominats són els actors Hovik Keuchkerian, Gabriel Guevara, Jordi Sánchez, Carlos Scholz i Fernando Tejero i les actrius Malena Alterio, Vicky Luengo, Carolina Yuste, Loles León i Vanesa Romero.En televisió, La Mesías, Berlín i El cuerpo en llamas competiran pel premi a la millor sèrie dramàtica. Als premis d’interpretació optaran Macarena García, Mirela Balic, Carolina Yuste i Mamen García en l’apartat femení, i Jaime Lorente, Pedro Alonso, Miguel Ángel Silvestre i Álex Monner en el masculí.En teatre, els actors Imanol Arias, Nacho Guerreros, Pedro Casablanc i Ramiro Blas són els nominats al premi al millor actor, mentre que Antonia San Juan, Lorena López, María Hervás i Carla Díaz ho són a millor actriu.

Lleida TV té previst retransmetre la gala dels premis Your’s des de la sala Resquitx de Golmés

El popular actor Joan Pera rebrà el reconeixement en la categoria d’humor, mentre que Itziar Ituño (La casa de papel) serà guardonada per la seua destacada trajectòria.Finalment, els lectors de la revista han decidit amb els seus vots els premis del públic, que seran per a Úrsula Corberó i José Coronado.