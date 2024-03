La cantant Lídia Pujol omple la col·legiata de Sant Pere de Ponts

La cantant Lídia Pujol va recollir ahir el testimoni del mestre Jordi Savall durant els actes de commemoració del mil·lenari de la col·legiata de Sant Pere de Ponts amb l’objectiu de continuar posant de relleu la singularitat patrimonial d’aquest monument rehabilitat per iniciativa ciutadana. Després del concert inaugural de dimecres passat a càrrec del conjunt instrumental Hespèrion XXI, que va esgotar entrades en menys d’una hora, ahir va ser el torn de Pujol en el concert Dona’m la mà. Soc l’altra mà, no una costella. La intèrpret resident a Torà, que es troba en plena celebració dels seus vint anys de trajectòria artística, va convidar tots els assistents a reflexionar sobre la vida, la identitat i la necessitat d’abraçar la veritable essència de l’ésser humà com a part d’un misteri que transcendeix el coneixement.

El concert va convocar un conjunt de músics, molts dels quals col·laboren amb Pujol des de fa anys, com és el cas de Dani Espasa al piano, Miquel Àngel Cordero al contrabaix, Xavi Lozano als instruments de vent, Mohamed Ayoub a la veu i el llaüt, i Mohamed Soulimane al violí.Avui a les dotze del migdia actuarà la Rufaca Folk Jazz Orchestra, la big band creada pel músic Sergi Vergés que barreja les melodies pirinenques interpretades per l’Escola Folk del Pirineu amb el jazz més contemporani. El concert incorporarà la veu de Magalí Sare com a solista i es traslladarà a la sala municipal 1 d’Octubre a causa de la previsió de pluja. L’accés és gratuït i no requereix reserva prèvia.Sant Pere de Ponts va ser la seu d’una antiga canònica augustiniana creada al segle XI sota el patronat dels comtes d’Urgell. Actualment només es conserva l’església, que es va edificar a partir de les donacions comtals de 1091-1094 i que, en els últims anys, ha estat restaurada en gran part per l’Associació Amics de Sant Pere de Ponts.

