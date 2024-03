Inauguració de la mostra col·lectiva 'Dona i Terra'

Les artistes s’han vist i encara es veuen enfrontades a constants desafiaments i discriminacions. Per visibilitzar el seu treball, la Galeria Espai Cavallers va inaugurar ahir l’exposició Dona i Terra amb la participació de Sònia Alins, Alexandra Balaguer, Lily Brick, Lita Cabellut, OlgaCortadelles, Tamara Dahlke, Elsa Garate, Carole Puéo, Palmira Rius, Aurembiaix Sabaté, Anna Terricabras i Mireia Serra. Cada una d’elles va convidar una artista no habitual en aquesta galeria perquè fes un diàleg de la seua pròpia obra i enriquir el concepte de l’exposició a través de la seua perspectiva. “D’una banda, l’exposició pretén ser una experiència visual i reflexiva per explorar la intersecció entre la creativitat de les dones i la seua connexió amb la naturalesa. És a dir, la relació harmoniosa entre l’expressió artística, la feminitat i la terra. D’altra banda, es vol mostrar la seua preocupació per l’emergència climàtica i la relació desigual entre l’ésser humà i la naturalesa”, van explicar des de l’Espai Cavallers. La mostra compta amb obres pictòriques, escultòriques, de l’street art i teixit. La inauguració va incloure una taula redona entre dos de les artistes participants i dos dones que van explicar la seua realitat en l’entorn rural. En el marc de l’exposició, el 16 de març tindrà lloc el debat Art, Dona i Terra.