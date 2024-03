“És un honor cantar en el primer concert del MUD”

En plena gira de presentació del seu nou disc des del gener, la cantant portuguesa Lina estrenarà dijous a Lleida el festival de neofolk Músiques Disperses MUD, abans d’actuar divendres a París i dissabte a Bordeus. “Un ritme frenètic de viatges i concerts, però m’encanta!”, afirma entre rialles aquesta artista, en conversa telefònica amb SEGRE. La multipremiada cantant de fado inaugurarà el certamen lleidatà al Teatre de l’Escorxador (20.00 h, 25 €) amb els temes de l’àlbum Fado Camôes. “És tot un honor per a mi protagonitzar el primer concert del festival”, assegura aquesta artista, que va començar a cantar fado des de petita, “un gènere folk que també pot ser modern, esclar que sí!”. Per això, que ningú s’esperi una vetllada clàssica fadista amb aquest disc per al qual Lina va comptar amb el productor i músic britànic Justin Adams, que ha treballat amb estrelles com Robert Plant, Brian Eno o Sinead O’Connor i que sempre ha apostat per barrejar la tradició amb elements contemporanis. “Els puristes del fado sempre ho seran, serveixen perquè no oblidem les arrels, però també és important fusionar amb altres estils, buscar noves sonoritats”, explica Lina, que ja va col·laborar amb èxit en el seu anterior treball amb un altre músic molt singular, el català Raül Refree. “Em va fer pensar en la música de manera més àmplia, descobrir sensacions que no sabia que tenia al meu interior”, recorda la cantant lusitana, enamorada també en les seues lletres del gran poeta portuguès Camôes, del segle XVI. “És un clàssic de la literatura, però tracta qüestions molt actuals”, conclou.