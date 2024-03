De Lleida a Hollywood

El restaurant Telefèric Barcelona de Los Angeles es va convertir diumenge passat en la seu dels Oscars 2024 per a la comunitat espanyola i catalana a Hollywood. Més de 300 persones van seguir la gala, en la qual estaven nominades les produccions La societat de la neu i Robot Dreams. Encara que finalment no van aconseguir la preuada estatueta, hi havia motius de sobra per celebrar que “hem fet història”. Així ho assegura el lleidatà Sergi Villacampa, que va ser la mà dreta de Juan Antonio Bayona durant la filmació de la superproducció sobre la tragèdia dels Andes i que el cap de setmana passat va anar a Hollywood per viure una experiència única. Va aterrar a la meca del cine divendres, al costat de l’equip de direcció de La societat de la neu. “Abans de la cerimònia de diumenge, vam participar en tres esdeveniments: un per a les produccions nominades a millor pel·lícula internacional, una altra per a les seleccionades en la categoria de millor maquillatge i perruqueria i, dissabte a la nit, una festa de Netflix reservada a l’equip de La societat de la neu”, explica Villacampa, que apunta que va viure amb emoció una experiència “irrepetible”. Malgrat que va seguir tota la gala des del Telefèric Barcelona, va acompanyar Juan Antonio Bayona fins al Dolby Theatre, on va tenir lloc la cerimònia més important del sector cinematogràfic. “És imponent veure grans estrelles passar pel carrer amb els seus looks de catifa roja”, relata aquest lleidatà, que va estar a pocs passos de Bradley Cooper. L’esdeveniment al restaurant català va començar a les 16.00 hores, on també hi va haver una particular catifa roja i un photocall pel qual van desfilar Álvaro Morte, Marián Aguilera, Lorena Castell, Paz Padilla o la seua filla, Ana Ferrer. “Quan va arribar el moment de revelar la millor pel·lícula internacional, es va fer el silenci a tot el bar i després van arribar les abraçades. Sabíem que era difícil aconseguir l’Oscar perquè intervenen molts factors aliens a la pel·lícula. Però tot va ser molt bonic i l’important és que hem estat entre les cinc millors produccions d’aquesta categoria. Encara que no va guanyar l’estatueta, La societat de la neu va fer història diumenge”, va assegurar Villacampa, que va tornar ahir a Barcelona.

Una festa del cine català amb més de set-centes persones

Més de 700 persones van participar a la festa catalana, a la qual també van assistir els supervivents del tràgic accident aeri de l’any 1972 als Andes i la família de Juan Antonio Bayona. Una de les seues germanes, Eva, va explicar que “arribar fins aquí és molt difícil i ell ho ha aconseguit. El premi és el públic, més de 200 milions de persones han vist la pel·lícula”. Després de la cerimònia, el mateix cineasta català va acudir al bar per reunir-se amb familiars, amics i el seu equip.