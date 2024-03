Pluja d'estrelles a Golmés

No eren els Gaudí ni els Goya, però la gala de la primera edició dels premis Your’s Magazine de cine, televisió i teatre va omplir de glamur la nit de Golmés. De fet, des de primera hora de la tarda molts fans ja es van amuntegar a l’entrada de la sala Resquitx a l’espera de l’arribada de famosos per als preceptius selfies i autògrafs.

La revista organitzadora de l’esdeveniment, amb la cara visible del lleidatà Adrià Tricas, va portar al Pla d’Urgell una festa d’estrelles a què van assistir nombroses cares conegudes de sèries televisives com Entrevías, La que se avecina, Culpa mía, La casa de papel, La ruta o Señoras del (h)ampa, a més del popular actor català Joan Pera, que va rebre un dels premis de la nit. Nacho Guerreros (Coque a La que se avecina), guanyador del premi al millor actor teatral, va assegurar que aquest gènere “és la disciplina que més m’agrada”, però va valorar la fama gràcies a la sèrie televisiva, de la qual està a punt de començar a rodar la temporada número 15. Guerreros va recordar que “quan estàvem a la 2a o la 3a, ja deien que això s’acabava. No sé si aquesta serà l’última, però en qualsevol cas està sent una experiència increïble”. Un altre dels aclamats, el serbi Darko Peric (Helsinki a La casa de papel), va reconèixer que “no sabia ni on parava Golmés” però va afirmar sorprès que “tot està molt ben organitzat”. De fet, la majoria d’estrelles de la vetllada –des del colombià Felipe Londoño i la madrilenya Michelle Calvó (Entrevías) fins a l’espanyola d’origen bosnià Mirela Balic (Choe a Élite) o la valenciana Mamen García (Cuéntame cómo pasó, La que se avecina) van valorar de forma especial l’organització d’uns premis com aquests fora de grans urbs com Madrid o Barcelona.

Entre els absents, José Coronado i Úrsula Corberó, que es van emportar els premis dels lectors, o la directora Estíbaliz Urresola, guardonada per 20.000 especies de abejas. Vanesa Romero (millor actriu en la categoria de cine), Gabriel Guevara (actor de cine), Àlex Monner (de la inoblidable sèrie Polseres vermelles) i la basca Itziar Ituño sí que van recollir els seus premis, en un gal·la presentada per l’actriu Laura Galán.