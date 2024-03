Fans infantils del Lletra Petita

La segona edició del Lletra Petita, el festival de literatura infantil i juvenil de Lleida, va ser tot un èxit de participació, amb centenars de primers lectors que no es van perdre les diverses activitats d’un programa que va comptar amb una estrella d’excepció. La dibuixant Roser Capdevila, autora de Les tres bessones, padrina d’aquesta edició, no només va malgastar simpatia entre els més petits i no es va cansar de firmar exemplars dels seus llibres sinó que, a més, va triar el certamen lleidatà per a la primera presentació de Ai! Ai! Els meus cabells. Es tracta d’una obra inèdita en català, editada aquesta mateixa setmana per BindiBooks, que Capdevila va publicar el 1991 a França en francès, i que no s’havia traduït fins ara.

Acompanyada per l’Helena, una de les seues tres filles bessones que li van inspirar fa quaranta anys la seua popular saga literària, Capdevila va interactuar en la lectura d’aquest volum amb la llibretera, editora i contacontes Mertxe París –directora del Lletra Petita–, en un acte inaugural en què també va participar Pilar Bosch, regidora de Cultura de la Paeria, que organitza el festival. Bosch va remarcar la “importància de fomentar ja des de petits l’hàbit de la lectura i la capacitat crítica”. Durant tota la jornada, l’entorn de la plaça de la Catedral i l’IEI van acollir parades de llibreries i editorials de Lleida només amb llibres infantils i juvenils, així com activitats d’animació lectora. París va llegir un manifest reclamant que “tots els nens del món tenen dret als contes i a la literatura”. La directora del certamen va destacar la data oportuna del Lletra Petita, a les portes de Sant Jordi, ja amb moltes novetats a la venda, i la presència també de fins a 14 biblioteques del territori, que destinen 500 euros cada una a l’adquisició de llibres.