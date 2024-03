La Soledat de Lleida ja té música per al Divendres Sant

Les més de 500 persones que van assistir ahir a la Catedral de Lleida al concert de Setmana Santa de la Banda Municipal, dirigida per Amadeu Urrea, van elegir la música processional del tarragoní Antoni Josep Alburquerque (la Ràpita, Montsià) com la guanyadora del concurs impulsat des de la Congregació de la Sang per dotar d’una marxa pròpia –i no importada com passava fins ara– el pas de la Mare de Déu de la Soledat, que tanca tradicionalment la processó del Divendres Sant a Lleida. Alburquerque, director de l’Agrupació Musical Rapitenca i professor del Conservatori de Barcelona, es va emportar gràcies a 372 vots els 1.500 euros del premi, al qual també optava l’altre finalista, el músic sevillà Francisco Javier Mondaza, que va aconseguir el vot favorable de 128 espectadors. La singular votació popular va venir acompanyada d’una activitat històrica. La Congregació de la Sang va traslladar en processó des de l’oratori fins a la Catedral el pas de La Soledat, un fet que no passava des de l’ny 1936, també amb la música de la Banda Municipal, i que va suscitar la curiositat de les nombroses persones que passejaven per l’Eix Comercial. La marededéu va lluir la gran capa del 1930, brodada amb fil d’or i pedreria, que ha estat restaurada recentment.