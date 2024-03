Dusminguet es reunirà de nou en un únic concert organitzat per l'Slàvia de les Borges Blanques

detail.info.publicated acn / Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dusminguet, el grup format per Joan Garriga, Martí Vilardebò i Dani Portavella, es reunirà de nou el pròxim 22 de juny per fer el concert de comiat que mai van arribar a fer 20 anys enrere i que servirà per celebrar el 30è aniversari de la Cafeteria Slàvia de les Borges Blanques. Els organitzadors han explicat que les ganes de donar suport a les persones responsables de l’Slàvia i a tot el que significa aquesta trinxera cultural, ha estat el detonant per a la reunió puntual Dusminguet, un dels grups més influents de la cultura popular de finals dels anys 90 i principis dels 2000. El grup va anunciar que s'acomiadaven el gener de 2004.

Aquesta única actuació que farà el grup de la Garriga, que han remarcat que serà el concert de comiat que mai van poder fer, tindrà lloc a l’entorn del Parc el Terrall de les Borges Blanques, al costat del Cafè Slàvia.

Les portes s’obriran a les 20h, a les 21h actuarà la xaranga La Catxibanda, a les 23h Dusminguet i tancaran la nit els punxadiscos de Ponents Roots, que arribaran amb la seva maleta carregada de vinils amb els millors ritmes ballables, reggae, latin, funk i una muntanya de música que convida a la festa i al ball. També es posaran set food tracks situats a prop de l’escenari.

Cafeteria Slàvia

Al llarg de 30 anys, l’Slàvia ha organitzat més de 2.000 concerts d’artistes tan rellevants com Manu Chao, Oques Grasses, Ferran Palau, Paco Ibánez, Pau Riba o Marina Rossell, “des de la independència absoluta i sense rebre mai cap subvenció”.

Dusminguet

“Per via 1 andana 3ª tren amb destinació Postrof. Té parada on li dona la gana. Dusminguet se’n va i no sap quan tornarà ni si tornarà…”. Amb aquest missatge enviat via mail s’acomiadava el gener de 2004 un grups influent de la música popular catalana. El trio de la Garriga deixava deu anys de carrera, tres discos ‘Vafalungo’ (Chewaka Virgin, 1998), ‘Postrof’ (Chewaka Virgin, 2001) i ‘Go >’ (Chewaka Virgin, 2003), centenars de concerts arreu del món i cançons que ja formen part del cançoner popular com ‘Sonajeros’, ‘Rumbeta bona’, ‘Marihuana’ o ‘El teu amor’.

L’any 2003 Dusminguet va presentar les cançons del seu nou disc al llarg d’una gira de més de cent concerts per diversos països que va acabar l’1 de novembre a Balaguer. Aquell va ser el seu darrer concert.