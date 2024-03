'L'Espill Encantat' rep 1.400 espectadors

El projecte escènic i musical del Conservatori de Cervera, L’Espill Encantat, en el qual han participat 450 estudiants de la Segarra, ha aconseguit atreure 1.400 espectadors en les seues 9 funcions a l’Ateneu de Guissona del 13 al 19 de març. L’obra, dirigida per Xavier Hidalgo amb música de Jordi Castellà, porta a escena el Quadern de música del poeta de Cervera Jaume Ferran adaptada per la filòloga Montserrat Pont. En cada representació han participat 50 estudiants de centres de Cervera, Guissona, Torà i Sant Guim de Freixenet. Segons el seu productor, Marc Castellà, l’objectiu és que s’obrin a competències musicals, artístiques i socials. També actua el grup jove de ballarines de l’Escola de Dansa Montse Esteve, la Colla Castellera Els Margeners, els Geganters de Guissona i una formació d’onze músics del conservatori de Cervera. L’argument explica les aventures d’Ainet i el Mag Lletraferit, que es trobaran immersos en una trama fantàstica amb l’objectiu d’ajudar a recuperar els orígens d’un poble que, bolcat en les noves tecnologies, està a punt d’oblidar la seua història i tradicions. Segons la directora del Conservatori, Estefania Balcells, aquesta iniciativa pretén portar la música a tota la Segarra, així com a altres comarques.