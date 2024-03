“L'Èxode és magistral, és el procés dels jueus”

El filòsof i escriptor Bernat Dedéu (Barcelona, 1979) va presentar ahir a la llibreria La Fatal de Lleida No mataràs, un assaig sobre el cinquè manament de la tradició cristiana, dins de la singular col·lecció de l’editorial Fragmenta sobre el decàleg que Déu va transmetre a Moisès al Sinaí. “Tots els manaments són sucosos, però el cinquè és el més filosòfic i el més imperatiu, ataca la santedat de la vida i, a diferència d’altres com el robatori o l’adulteri, és l’únic irreversible”, va comentar Dedéu, poc abans d’un acte en el qual va estar acompanyat per la coordinadora de la col·lecció, Anna Punsoda, i l’escriptor i activista cultural lleidatà Antoni Gelonch. L’assaig és un resum en clau filosòfica del llibre de l’Èxode, “una obra magistral de la literatura, que funciona també com un manual sobre la política i el poder; és el procés d’independència dels jueus”, va afirmar el filòsof. A No mataràs, Dedéu parla de l’estat modern i del contracte social: “És molt fàcil matar, per això, davant del nostre temor, deixem en mans de l’Estat el que nosaltres no estem disposats a fer, perquè no hi ha Estat sense draps bruts,” va concloure l’escriptor.