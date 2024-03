Troballes de Càritas Lleida creix i dona feina a 32 persones de les quals 23 es troben en risc d'exclusió social

ACN Lleida - Troballes, l'empresa d'inserció de Càritas diocesana de Lleida i dedicada a la recollida de roba per destinar-la a nous usos, ha vist créixer la seva plantilla de treballadors en risc d'exclusió social des d'una quinzena de persones fins a les 23 actuals en menys d'un any. Els treballadors fan tasques que van des de la recollida de roba als diferents contenidors fins a l'etiquetatge de les peces per posar-les a la venda a les botigues Moda Re-. A banda de donar feina a persones vulnerables, Troballes també aposta per l'economia circular i la reutilització i reciclatge de la roba que arriba als més de 150 contenidors de la demarcació. Troballes va recollir durant l'any 2023 prop de 650 tones de tèxtil a les comarques de Lleida.En un context en què la taxa d'exclusió afecta 1 de cada 3 famílies a la diòcesi de Lleida, el projecte Troballes promou la creació de llocs de feina dirigits en exclusiva a persones en situació de vulnerabilitat. D'aquesta manera, l'empresa compta actualment amb 32 treballadors dels quals un 65% són persones en risc d'exclusió social.

A banda de l'aposta social, en un moment en què la indústria tèxtil és una de les més contaminants del planeta, Troballes pretén deixar una empremta mediambiental positiva en l'entorn i sensibilitzar a la població de la importància de la reutilització i reciclatge de la roba.

Segons indica el gerent de Troballes, Adrià París, mentre que el 70% de la roba d'una bossa que arriba a Troballes s'exporta a països en vies de desenvolupament, d'un 25% se'n recicla la seva matèria primera. La resta es destina a les botigues de Moda Re-.

Concretament, la ciutat de Lleida compta actualment amb 3 establiments Moda Re- situats al carrer del Bisbe, al carrer Sant Antoni i al carrer Anselm Clavé. París destaca que la roba a la venda tant és de segona mà com de fabricants que no han volgut comercialitzar part de la seva producció.

Segons el gerent de Troballes, l'entitat "ha notat" que l'economia circular "està de moda". D'aquesta manera, destaca que les botigues Re- reben tot tipus de clients. "Hi ha una conscienciació vers el medi ambient", ha conclòs París.

La recollida de roba en xifres

Durant el 2023 Troballes ha recollit un total de 643.633 quilos de tèxtil. La ciutat de Lleida és el municipi on es gestiona la major quantitat de roba amb xifres que representen gairebé el 46% del global. Es tracta de xifres semblants les d'anys anteriors i que s'aproximen a les del període 2020 i 2021, en què la influència de la pandèmia va generar un augment significatiu del volum de recollida.

Per comarques, el Segrià és el territori on més roba s'ha reciclat, amb un augment significatiu de més de 4.000 quilos respecte al 2022. També destaquen les quantitats recollides a les Garrigues, amb 56.418 quilos, i al Pla d'Urgell, amb 36.384 quilos.

El projecte compta actualment amb 155 punts de recollida distribuïts per tota la diòcesi de Lleida. A més, l'entitat està renovant el parc de contenidors situats en llocs públics per millorar el servei a la ciutadania.

La roba que diposita la població als diferents contenidors de Càritas i Troballes es destina a la planta de reciclatge de roba ubicada a Barcelona. És en aquest punt on es classifica la roba depenent si la finalitat és fer-ne fil o donar-li un nou ús. En cas que s'aposti per destinar les peces a botigues de segona mà, s'empaqueten de nou i s'envien a diferents centres perquè la roba sigui etiquetada i posada a la venda.