L'exposició de Juan Zamora a la Fundació Sorigué, amb 8.000 visites

La Fundació Sorigué de Lleida va clausurar divendres passat l’exposició La vida en emergència, de Juan Zamora, després de 13 mesos oberta al públic.

La primera gran mostra individual de l’artista madrileny va rebre uns 8.000 visitants des de la seua obertura el 18 de febrer del 2023, principalment públic de Lleida i Barcelona, però també d’Aragó, Andalusia, Balears, País Basc, Tarragona, Girona, Madrid o València. S’ha de destacar que més del 70% de les visites van ser d’estudiants. En aquest sentit, el fort component didàctic de l’exposició es va veure reflectit en l’èxit de convocatòria entre la comunitat educativa i formativa. Del total de visitants, 5.800 van ser atesos per l’àrea educativa, vessant des del qual la Fundació Sorigué fomenta l’aprenentatge en l’art amb propostes per a totes les etapes educatives.Durant el curs acadèmic 2022-23 i el primer trimestre d’aquest 2023-24, l’àrea educativa va impulsar un ampli programa de visites dinamitzades que convidaven l’alumnat a l’observació, el debat i la reflexió entorn de les temàtiques de l’obra de Juan Zamora, com l’estudi de la vida des de la ciència i des de l’art. Aquest alumnat va incloure també persones que segueixen formacions de tipus no formal, incidint, especialment, en grups de formació d’adults i col·lectius en situació de vulnerabilitat amb accés limitat a la cultura.D’altra banda, la Fundació Sorigué també va oferir visites guiades al públic general i visites dinamitzades dirigides a famílies amb nens, amb la voluntat d’atansar d’una forma més propera la reflexió de l’artista sobre els ecosistemes naturals a través d’un recorregut introspectiu per gran part de la seua obra.