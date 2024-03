'Miralls' ha rebut més de 30.000 visitants al CaixaForum Lleida

Últims dies durant aquesta Setmana Santa per visitar al CaixaForum Lleida l’exposició Miralls. Dins i fora de la realitat, que des que va obrir al públic el passat 22 de setembre ja ha registrat més de 30.000 visitants. La mostra, que ha comptat amb l’assessorament del Museu de Matemàtiques de Catalunya i de l’Institut de Ciències Fotòniques, construeix un atractiu itinerari que ofereix l’oportunitat d’experimentar de manera totalment interactiva amb els efectes i les particularitats dels miralls per entendre diferents fenòmens relacionats amb la física i les matemàtiques, a través dels dos grans àmbits en els quals s’estructura.

El primer se centra a explicar com funciona la llei de la reflexió, i el segon es dedica als miralls i a la seua interacció amb la llum. De fet, l’exposició convida els visitants a travessar, literalment, un mirall, com el conte d’Alícia al País de les Meravelles. A partir d’aquest moment comença el recorregut expositiu, que aprofundeix en les propietats d’objectes com els miralls plans o els caleidoscòpics des del vessant més accessible i divulgatiu per descobrir aspectes matemàtics i començar a preguntar-nos sobre el que reflecteixen.Fins al pròxim 1 d’abril, Dilluns de Pasqua (d’11.00 a 14.00 h), es pot visitar encara aquesta exposició a CaixaForum Lleida, que ha programat també aquesta setmana diverses visites guiades dirigides al públic familiar i a l’adult. Les visites per al públic familiar, recomanades per a nens a partir de 8 anys, tindran lloc avui dimarts i demà dimecres, a les 18.00 hores. Aquest dissabte vinent, 30 de març, s’oferirà l’última visita guiada per al públic adult, a les 18.00 h.