La CUP ratifica Lavaquiol com a cap de llista per al 12M per Lleida

Les bases de la CUP han ratificat Laia Estrada com a cap de llista per Barcelona, Dani Cornellà per Girona, Sergi Saladié per Tarragona i Bernat Lavaquiol per Lleida de cara a les eleccions catalanes del proper 12 de maig.

Així ho ha informat la formació en un comunicat d'aquest dimecres després de finalitzar el procés de confecció de les llistes, en què han participat més de 900 militants, i aquest dimecres a la tarda presentaran oficialment i explicaran com encaren els comicis.

La CUP va anunciar aquest dilluns el resultat de la votació telemàtica oberta diumenge en què la militància va haver de decidir entre dues propostes per a les 5 primeres posicions de la llista per la demarcació de Barcelona, mentre que per a les altres tres províncies catalanes només es va presentar una llista.