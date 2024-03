La setmana cultural de la Floresta ha programat per aquest dissabte vinent una estrena del tot singular. La sala del Sindicat d’aquesta localitat de les Garrigues gaudirà d’un espectacle que podria qualificar-se de música en tres dimensions. Es tracta del projecte Winterreise. So i matèria, de l’artista de les Garrigues Feliu Martín i de la seua parella, la mezzosoprano hispanoargentina Marisa Martins. “Arran del confinament per la covid, ambdós vam passar per una època d’introspecció, de repensar els nostres oficis”, recorda Feliu Martín, tercera generació d’una coneguda família de picapedrers de la Floresta, que entre el 2000 i el 2016 va ser el responsable del taller de pedra de les obres de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest procés de reflexió va portar la parella a estudiar una gran peça romàntica del repertori de lieder, el Winterreise o Viatge d’hivern, que Franz Schubert va compondre el 1827 a partir de 24 poemes de Willhelm Müller. De l’estudi va sorgir la idea: fusionar els seus respectius mons artístics recreant en pedra cada un dels poemes per, amb l’exposició resultant, acompanyar la interpretació en públic a càrrec de la cantant.

La primera part del projecte ja s’ha materialitzat. Escultor i mezzosoprano van inaugurar diumenge passat a la Floresta l’exposició amb les 24 escultures, per a les quals Martín ha utilitzat sengles tipus de pedra, procedents d’una desena de països de tot Europa i fins i tot de l’Àfrica, el Brasil, l’Índia o l’Iran. “Algunes classes procedeixen dels retalls o desaprofitaments que utilitzem a la Sagrada Família”, revela l’artista. Cada escultura s’exhibeix acompanyada d’un díptic amb el poema que representa, traduït al català. Des del Gute Nacht (Bona nit) fins Der Leiermann (L’home de la samfoina), Martín s’ha aproximat amb les escultures a aquesta obra musical tan complexa, un “viatge emocional” convertit en un maridatge d’exposició concert.Marisa Martins, amb una extensa trajectòria professional que l’ha portat a cantar en teatres de Madrid, Brussel·les, Salzburg, Berlín, Colònia o Nova York, interpretarà dissabte (18.00 h) en aquesta mateixa sala del Sindicat de la Floresta el cicle de lieder de Schubert, acompanyada a la guitarra per Jaume Torrent i envoltada per les escultures de Martín.