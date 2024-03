Shakira col·lapsa Times Square amb un concert gratuït

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La cantant colombiana Shakira va paralitzar aquest dimarts Times Square, a Nova York, on va convocar milers de persones, majoritàriament joves de diversos països, en un concert gratuït per presentar el seu nou disc 'Las mujeres nya no lloran’, que va anunciar poc abans de l’esdeveniment a través de les seues xarxes socials. Una hora abans del concert ja hi havia molt públic reunit, –novaiorquesos i turistes– entre els carrers 45 i 46 de la popular zona on es va preparar un escenari al sostre d’un edifici, envoltat de pantalles de llums que projectaven la seua imatge i amb un balcó amb una barana que semblava de vidre.

Mentrestant, un rellotge, en una gegantina foto de Shakira vestida amb una cotilla negra i un biquini que simulaven diamants que semblaven caure i amuntegar-se als seus peus, anava marcant un compte regressiu de l’inici de la seua presentació. Faltant 38 segons, es va escoltar cor "Shakira, Shakira" i al moment zero el públic va començar a cridar. Immediatament, una imatge d’una lloba a la pantalla es va convertir en el rostre de l’artista, que va descendir a l’escenari en una plataforma vestida de negre amb pantalons i un estiuenc suèter, collaret curt de cristalls transparents i cabell solt.

El seu èxit 'Las caderas no mienten’ va ser el primer del breu concert d’uns 30 minuts en el qual l’artista va ballar, va moure els seus malucs, i va saltar a l’escenari com sempre, reconnectant amb el seu fidel públic que va cantar amb ella des de l’inici de l’espectacle, malgrat un so pèssim, i en què va estar acompanyada per un grup de ballarins. 'Las mujeres ya no lloran’ és el primer àlbum en set anys de l’artista, que havia dedicat més temps a la seua vida familiar amb els seus dos fills i el seu ara exparella, l’exjugador de futbol, Gerard Piqué.