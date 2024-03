Descobreixen quina és la fonda més antiga de Catalunya, amb més de 500 anys d’història, i és a Lleida

detail.info.publicated acn

La revista 'Descobrir' ha localitzat el document fundacional de l’Hostal de Pinós, en el Solsonès, considerada la fonda més antiga de Catalunya, que funciona de forma ininterrompuda des de 1524. La troballa s’ha fet en el marc del treball de documentació dut a terme per Narcís Clotet durant l’elaboració d’un reportatge sobre l’establiment, que aquest any celebra el seu 500 aniversari. Segons informa la revista en un comunicat, el document es va localitzar durant una visita que va fer Clotet a l’Arxiu Diocesà de Solsona en què l’arxiver Josep Porredon li va facilitar uns papers del santuari de Pinós per fer la investigació. El document es va trobar en un lligall d’una vintena de pàgines i ara els papers es troben al Museu de Solsona.

Al lligall d’una vintena de pàgines, el periodista solsoní Narcís Clotet va poder llegir que l’any 1523 el capellà administrador del santuari, Narcís Garriga, va pactar amb la senyora de Pinós, Elisabet de Josa, la cessió dels drets per fundar i gestionar l’hostal. Al document, l’administrador demana de poder cobrar pels serveis de l’hostal i es compromet a posar hostaler en el termini d’un any. Si no ho fa, el poden embargar els béns. "I efectivament, més a baix se certifica que l’any 1524 Joan Bertrans, de Castelltallat, es converteix en el primer hostaler de Pinós", explica Clotet.

Segons explica la revista 'Descobrir', l’arxiver de l’Arxiu Diocesà creu que es tracta d’un lligall que va servir per a alguna causa judicial posterior, ja que inclou successius pactes i acords subscrits en diferents anys entre la senyora de Pinós i els administradors del Santuari. El document fundacional de l’Hostal de Pinós es troba al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.