El cant, protagonista al Festival de Pasqua

Un dels pilars bàsics de la tradició musical catalana, la música coral, va ser ahir la gran protagonista de la jornada del Divendres Sant del Festival de Pasqua de Cervera. El Cor Jove Nacional de Catalunya, amb cantaires de 18 a 28 anys i de la mà d’una de les directores de cor més importants del país, la vallesana Mireia Barrera, va oferir al paranimf de la Universitat una panoràmica de la riquesa de la música coral catalana, a través d’un repertori que va fer viatjar al públic des del Noucentisme d’Eduard Toldrà fins a composicions de dos autors contemporanis com Bernat Vivancos i el músic de Cervera Xavier Puig, passant per altres grans noms del segle XX com Josep Valls, Ricard Lamote de Grignon, Frederic Mompou o Xavier Montsalvatge. No van voler perdre’s el concert familiars de Josep Valls i de Ricard Lamote de Grignon.

D’altra banda, el festival va estrenar ahir al migdia el cicle de concerts de proximitat amb dos propostes destacades. A l’Auditori, el compositor i intèrpret de piano de prestigi internacional Albert Guinovart va oferir dos sessions que es van omplir de públic (11.30 i 13.00 h) del programa El piano català. Tres poètiques diferents, amb una selecció de peces pròpies, a banda d’obres de Josep Valls basades en el cançoner popular català. A les mateixes hores, la històrica Casa Sabater, al carrer Major, es va convertir en escenari improvisat per a unes altres dos sessions del singular Blooming Duo, format per Esther Pinyol (arpa) i Ferran Carceller (marimba).A més, a mitja tarda a l’Auditori es va projectar el documental Les mans d’Alícia, un retrat de la pianista barcelonina Alícia de Larrocha (1923-2009), considerada una de les millors intèrprets d’aquest instrument al segle XX i de la qual acaba de commemorar-se el centenari del seu naixement.La catorzena edició del certamen culminarà avui dissabte amb uns altres dos concerts de proximitat i la cita final al paranimf de la Universitat (vegeu l’agenda).

El Festival de Pasqua 2024 posarà avui el colofó a un programa amb més d’una dotzena de concerts