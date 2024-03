L’Ajuntament de Lleida fomenta un grup de suport a dones separades

detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Regidoria de Polítiques Feministes de l’Ajuntament de Lleida ha impulsat un grup de suport psicològic i jurídic per ajudar a dones divorciades, en procés de separació o que s’ho estiguin plantejant.

Les reunions s’organitzaran cada dimarts des del 9 d’abril fins el 28 de maig de 15.30 a 17.00 al Casal de la Dona, informa aquest dissabte un comunicat de l’Ajuntament.

En aquestes trobades es tractaran temes com el dol de la relació, els tipus de separacions, com acompanyar emocionalment als fills i filles, com comunicar amb l’exparella i què fer quan apareix una nova parella a més d’informar sobre la violència vicaria i resoldre dubtes jurídics.