Tobarra (Albacete) no canviarà d’hora per mantenir les seues tradicionals 104 hores de toc de tambor

A Tobarra (Albacete), la tradició de tocar el tambor es remunta segles enrere, repetint-se cada any des de les 16.00 hores de Dimecres Sant, fins les 24.00 hores Diumenge de Resurrecció. D’aquesta manera, l’avançament d’una hora programat al territori nacional per a la matinada del dissabte 30 al diumenge 31, no tindrà efecte a Tobarra, per complir amb les seues tradicionals 104 hores de toc de tambor ininterromput.

La localitat del sud-est d’Albacete realitzarà el canvi d’hora a la matinada de diumenge a dilluns, dia 1 d’abril, a les 2.00 hores. Aquesta decisió publicada en forma de bando per l’alcaldessa, Manuela Garrido, el dia 4 de març de 2024, secunda el ja ocorregut en els anys 2002, 2005, 2013 i 2016.

D’aquesta manera els habitants de Tobarra gaudiran del seu tradicional toc de tambor, que començava a les 16.00 hores amb la 'Tamborada Escolar' fins el tancament programat per a les 24.00 hores de Diumenge de Resurrecció, quan els comptadors instal·lats a l’Avinguda de la Constitució se’n quedin zero.

Dita tamborada està abalada culturalment amb l’obtenció l’any 2018 de la distinció de 'Patrimoni Immaterial de la Humanitat’ per la Unesco. Aquest reconeixement, se suma a la declaració de 'Bé d’Interès Cultural’ per la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa el 2016.

Reconeixements a una tamborada que conviu a Tobarra, amb els actes processionals, sent ambdós costums en el seu conjunt reconeguts en la seua Setmana Santa declarada de Interés Turístico Regional i Nacional, segons ha informat l’Ajuntament en nota de premsa.