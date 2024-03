Els diagnòstics de càncer colorectal cada vegada són més joves, però no acudeixen al metge en els primers símptomes

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El càncer colorectal pot produir-se per causes molt diverses però, sens dubte, un dels factors de risc clau és l’edat, encara que això sembla estar canviant en els últims temps ja que, segons assegura el director mèdic i responsable del servei de cirurgia general i digestiva del Centre Médico-Quirúrgico de Malalties Digestives, el doctor Gonzalo Guerra, "cada vegada els diagnosticats són més joves", però existeix certa reticència a acudir al metge pel desconeixement dels símptomes i la por.

Aquesta situació, segons detalla l’especialista, es tradueix que els càncers es trobin en "fases més avançades" i "fins el 25 per cent debuten amb la malaltia ja avançada".

Actualment, a Espanya les campanyes de garbellament s’inicien a partir dels 50 anys. Tanmateix, als Estats Units l’edat va baixar als 45 anys l’any 2018, ja que les previsions apunten que el càncer colorectal d’aparició primerenca serà la primera causa de mort per càncer el 2030.

Si bé és cert que l’herència i la càrrega genètica semblen els principals responsables del càncer colorectal, patir altres malalties com a poliposi familiar, Enfermedad Inflamatoria Intestinal així com portar una dieta rica en greixos, aliments ultraprocessats i rica en sucres i farines refinades i baixa en fibra; l’hàbit tabàquic; el consum d’alcohol; tenir sobrepès i obesitat; i el sedentarisme són algunes de les causes que se sap que augmenten el risc de patir càncer de còlon.

"Recollir totes aquestes dades i fer un estudi d’ells és el que s’hauria de tenir en compte a l’hora de prescriure proves de detecció precoç", indica l’especialista

Entre els motius pels quals els pacients menors de 50 anys no acudeixen a l’especialista davant de la sospita de patir un càncer colorectal destaquen, en primer lloc, l’edat ja que és un tipus de càncer que sol estar identificat amb persones d’edat avançada, no amb persones joves. "Però cal tenir en compte que en l’actualitat es recomana començar amb proves de detecció precoç a partir dels 50 anys i, en el cas d’existir antecedents familiars, a partir dels 40", afegeix el doctor Guerra.

Tampoc no acudeixen al metge per desconeixement dels símptomes, encara que presentar sang als excrements és el símptoma que més s’associa amb el càncer de còlon. Tanmateix, estar cansat i tenir anèmia, presentar canvis en el ritme intestinal o en la forma dels excrements, són símptomes més desconeguts i en què les campanyes de conscienciació social han d’insistir.

Així mateix, els joves tenen por tant a la realització d’una colonoscòpia com davant d’un diagnòstic de la malaltia. "En el dia d’avui aquesta prova és totalment indolora, en realitzar-se amb sedació, i té una taxa de complicacions molt baixa. D’altra banda, cal ser conscient de què, detectat precoçment, el càncer de còlon es pot curar en més del 90 per cent dels casos", segons el director mèdic de CMED.

Finalment, un alt percentatge de la població associa l’hàbit tabàquic només amb el càncer de pulmó, així com el consum d’alcohol a la cirrosi o al càncer de fetge, sense tenir en compte que també estan associats a un augment en els casos del càncer colorectal. "Una mostra més que s’ha d’educar la població en prevenció de malalties durant tot l’any, no només en dies assenyalats," matisa Guerra.