Tanca el XIV Festival de Pasqua amb més públic

Cervera va tancar ahir la catorzena edició del Festival de Pasqua amb bon sabor de boca després de superar les 1.800 localitats ocupades en els catorze concerts programats, xifra que suposa un increment d’un 25% de públic respecte a l’edició de l’any passat. Des de l’organització van destacar que “aquestes xifres reafirmen i constaten l’interès del festival, tant del sector musical especialitzat en la música catalana com del públic, alhora que exerceix de promotor i catalitzador de la música catalana”. Del 21 al 30 de març, el Festival de Pasqua va programar 10 produccions musicals diferents de les quals va oferir 14 concerts. En aquesta edició, el certamen estava dedicat als compositors Ricard Lamote de Grignon (125 aniversari del seu naixement) i especialment a Josep Valls Royo (25 aniversari de la seua mort). Precisament familiars d’ambdós compositors van assistir al concert que va oferir el Cor Jove Nacional de Catalunya divendres a la nit.

Per tancar el Festival de Pasqua, el paranimf de la Universitat va acollir ahir a la nit un concert dirigit pel cerverí Xavier Puig amb el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida i l’Orquestra Terrassa 48 al costat de Marta Bonet (soprano), Marta Infante (mezzosoprano), David Alegret (tenor) i Jordi Serrano (baríton), que va estar dedicat als compositors lleidatans Francesc Andreví (Sanaüja) i Ramon Carnicer (Tàrrega), dos referents de la música sacra i d’òpera, respectivament, a l’Espanya dels anys 1850. Al matí es van celebrar quatre concerts de proximitat, un de molt peculiar a l’Auditori a càrrec de Sílvia Vidal (piano) i Ramon Humet (bols tibetans, bols de quarts i gong) i un altre a l’església de Sant Joan amb els Dichos Diabolos i el seu Nigra Sum. Música per a la Verge de Montserrat. Faltarà veure ara què passa amb el futur del Festival de Pasqua després que l’alcalde, Jan Pomés, anunciés que si no arriben més ajuts podria ser l’última edició per les retallades econòmiques de la Paeria. Amb aquesta edició precisament culminaven els quatre anys de Jordi Armengol al capdavant de la direcció artística i ahir va demanar una “profunda reflexió sobre el seu futur” després de destacar la seua importància “perquè reivindica el nostre patrimoni musical”.