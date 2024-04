El cantautor anglès Adam Giles Levy, divendres a Lleida amb l'àlbum de debut

El cantautor anglès Adam Giles Levy, establert a Catalunya des de fa gairebé una dècada, presentarà aquest divendres a Can Ramon de Lleida (20.00 hores, 10 €/8 €) els temes del seu primer treball discogràfic, Wake of Disarray, un àlbum que va publicar a finals del 2022 amb “cançons en les quals reflexiono sobre les grans qüestions de la humanitat, l’espiritualitat i les desigualtats que ens envolten”, va explicar ahir a SEGRE. El títol del disc fa referència “al silenci, el buit després del caos, la calma després de la tempesta”, amb temes inspirats en moments d’introspecció, en el silenci de la naturalesa i l’absència del soroll humà que troba al seu actual lloc de residència, a Collbató, als peus de Montserrat, “un lloc amb una energia fantàstica”. El compositor i guitarrista llança una crida també en contra del maltractament a la naturalesa i d’alerta pel canvi climàtic a través d’un paisatge sonor en el qual transita entre el folk, el blues i el rock i que l’ha portat a actuar per Europa i el Canadà. Les seues cançons han sonat en programes de la BBC i en emissores com Radio 3 i Catalunya Ràdio. “Estic encantat de venir a Lleida, a una sala amb el públic molt a prop, la qual cosa és especial per a mi perquè em permetrà anar explicant les cançons”, va assegurar l’artista.