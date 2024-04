“M'encanta publicar per Sant Jordi”

Puntual com un rellotge, l’escriptora lleidatana Montse Sanjuan acudeix des de fa una dècada a la seua fidel cita de cada dos anys amb Sant Jordi amb novetat literària. “M’encanta la diada, i si un any no tinc novetat, firmaré llibres igual”, va assegurar l’autora, que es va donar a conèixer el 2014 amb La sergent Anna Grimm. Aquest any sí que toca nova novel·la, La nosa (Pagès Editors), que ahir va presentar a la regidoria de Cultura de Lleida, en un acte conduït per la directora de SEGRE, Anna Sàez, i que va comptar amb l’editora Eulàlia Pagès i la lectura inclosa d’un fragment de l’obra a càrrec de Teresa Ibars. Sàez va recordar que “el 2020, Sanjuan va fer un gir de 180 graus en la seua trajectòria, aparcant la novel·la negra i abraçant la novel·la històrica a Dos dones. Ara ajunta el millor de tots dos territoris, la història i una mica de misteri”. L’autora de La nosa va revelar que la trama d’aquesta nova novel·la sorgeix com a Dos dones “de la memòria familiar, les històries i anècdotes que m’explicava la meua mare de quan va viure durant un temps en una fonda de poble”. Sanjuan relata la vida de la Júlia, “una història dura” en dos plans temporals que s’intercalen, els anys 40 quan era una adolescent, i a finals dels 80, ja una dona madura, per criticar com “la societat és moltes vegades cruel amb les persones diferents”. La novel·la parla d’una època que va condemnar determinades persones a ser “invisibles” i de la seua capacitat de supervivència, amb un misteri afegit, “una inquietud” que no es resol fins al final. Aquesta obra ha permès a l’escriptora fer el que més li agrada: “Fabular i crear una atmosfera amb alguns personatges”. Sanjuan també va tranquil·litzar els fans d’Anna Grimm: “Ara tocarà la cinquena aventura de la sergent.”