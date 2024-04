Mor el fotoperiodista Joan Guerrero als 84 anys

Portada del llibre 'Guerrer@s'Catalunya Mirades Solidàries / via Europa Press

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El fotoperiodista Joan Guerrero, establert des de la seua joventut a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), va morir dimarts passat a la nit als 84 anys. Nascut a Tarifa (Cadis) el 21 de març de 1940, va començar a treballar en la dècada dels 60 a la revista 'Grama’ i després a 'El Periódico de Catalunya', 'Diari de Barcelona', 'El País’ i 'El Observador'. L’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, ha assegurat que el trobaran a faltar i que és etern: "Gràcies pel teu llegat i els teus valors que queden immortalitzats en les teues fotografies i en molts dels teus deixebles".

El "més estimat i respectat"

El fotògraf Julio Carbó, impulsor del llibre-homenatge i de l’exposició que li van dedicar el 2023, ha declarat a Europa Press que Guerrero ha estat el fotògraf més estimat i respectat per les diferents generacions de fotoperiodistes: "Sempre ens deia: 'Primer la persona, després el fotògraf. Amb el temps, el fotògraf serà millor". Ha afegit que aquesta qualitat humana li va convertir en referent en la fotografia documental, "I si és una miqueta imperfecta, millor...', deia amb sorna i saviesa".

Llibre-homenatge

El llibre 'Guerrer@s' el va homenatjar amb imatges de 67 fotògrafs que documenten situacions que afecten mundialment a tots els àmbits de la vida, com la vulneració de drets, el racisme i la marginació, i es va publicar per iniciativa de Catalunya Mirades Solidàries (CMS), el suport d’entitats com la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Santa Coloma i Tarifa, i a fi de destinar les vendes a la Fundació Arrels. Poc després, el recinte de l’Escola Industrial a Barcelona va obrir una exposició col·lectiva amb les imatges del llibre, i a la inauguració de la qual va acudir Guerrero juntament amb fotògrafs que van aportar les seues imatges.