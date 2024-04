El 'Vesprades', amb 9 artistes emergents de Ponent

La quarta edició del cicle Vesprades. Música als Ateneus comptarà aquest any amb la participació de 9 artistes i grups emergents de Ponent, que oferiran una vintena de concerts en el mateix nombre d’ateneus, associacions i entitats de les comarques de Lleida. La cantant, compositora i guitarrista Berta Saura, la veu del trio Bru, va interpretar ahir a l’Espai Orfeó la cançó Tard –premiada l’any passat per Òmnium Cultural com la millor lletra original en català– com una petita degustació del primer concert de la programació, en aquest mateix escenari el 14 d’abril vinent.

La primera fase d’aquest cicle impulsat per la delegació de Ponent de la Federació d’Ateneus de Catalunya juntament amb la Casa de la Música de Lleida, gestionada per la Fundació Orfeó Lleidatà, comptarà fins al 29 de juny amb set concerts més a Tàrrega, Térmens, la Granadella, Maials, Golmés, la Pobla de Segur i Verdú, a càrrec respectivament d’Olga Zoet, Segon Passeig, Jeanra, abril, I-Nuits, Júlia Cruz i Ester Avenn. A aquests artistes s’afegirà també en la fase de tardor el cantant Neptú en un calendari que es presentarà després de l’estiu amb una dotzena de cites en dotze ateneus de Ponent. El director executiu de l’Orfeó, Xavier Quinquillà, va afirmar que el Vesprades “difon talent jove i genera vida cultural de qualitat”, en un cicle que no va descartar “exportar a altres punts de Catalunya”. El director de l’IEI, Andreu Vàzquez, també va destacar “l’oportunitat que aquest talent jove pugui viure del seu treball creatiu”. Pilar Firmas (Federació d’Ateneus) va remarcar que el cicle fomenta “les activitats en xarxa entre els ateneus”. Per la seua part, la cantant va assegurar que el Vesprades “ens ajuda a créixer com a artistes”.