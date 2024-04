Carles Porta convida a jutjar i sentenciar la tragèdia de Tor

Dos dècades després que Carles Porta triomfés amb el seu llibre Tor. Tretze cases i tres morts, convertit des d’aleshores en un autèntic fenomen editorial, amb més de 60.000 exemplars venuts, l’escriptor i periodista lleidatà va estrenar ahir a les llibreries Tor. Foc Encès (La Campana), l’actualització de la història sobre el cas d’aquesta muntanya maleïda entre el Pallars Sobirà i Andorra que sembla interminable. De fet, aquell llibre que Porta va començar a gestar a partir del seu reportatge del 1997 emès en un 30 minuts de TV3 explicava els successos de Tor fins al 2005, que van derivar en tres morts fruit de les baralles entre veïns pel control de la muntanya. Una d’aquestes, la de Josep Montané Sansa, un dels amos històrics de Tor, segueix impune després de quedar absolts dos sospitosos per falta de proves. L’escriptor i periodista lleidatà no ha deixat d’investigar aquest cas des de fa 27 anys i, en aquesta nova entrega literària, en la qual posa al dia tot el que ha anat passant des del 2005, aporta nous sospitosos i més evidències amb un objectiu: proposa al lector que es converteixi en jurat popular i que dicti la seua pròpia sentència condemnatòria. El llibre està dividit en tres parts. La primera és un ampli relat en primera persona que explica tota la història de Tor, des que l’any 1896 les tretze famílies del poble van constituir la societat de copropietaris de la muntanya. La segona té a veure amb la televisió (vegeu el desglossament) i, a la tercera, inclou extractes de documents importants de la història, com els estatuts de la societat original i sentències judicials del cas.

La història, també a televisió

Tor. Foc Encès no es quedarà a les pàgines impreses sinó que també saltarà a la petita pantalla. Carles Porta està ultimant els últims detalls d’una sèrie de vuit capítols d’una hora que s’estrenarà el 29 d’abril que ve a TV3. De fet, una part del seu nou llibre inclou el making of de la sèrie, amb imatges des del 1997 fins a l’actualitat. En definitiva, per explicar una història que es remunta a finals del segle XIX, quan els veïns van decidir que els amos de Tor havien de tenir casa oberta, foc encès, al poble durant tot l’any.