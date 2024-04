Clara Ponsatí serà la cap de llista d'Alhora a Barcelona

Clara Ponsatí serà la cap de llista del nou partit Alhora a la circumscripció de Barcelona per a les eleccions del 12 de maig. El filòsof Jordi Graupera, co-fundador del partit, serà el número dos de la candidatura. A més de Barcelona, el partit presentarà candidatura a les altres tres circumscripcions catalanes. Així, a Tarragona, encapçalarà la llista la professora de secundària Meritxell Blay; a Girona l’empresari Marc Cassany; mentre que a Lleida l'encetarà el fotògraf i activista Jordi V. Pou, que ja va liderar la candidatura de Primàries a la capital del Segrià el 2019. Personalitats com Miquel de Palol, Roger Mas, Carlota Gurt, Narcís Comadira, Joan Magrané i Dolors Oller tancaran les llistes a les diverses circumscripcions."Som un equip i combinem generacions, experiències professionals i trajectòries polítiques", ha explicat Ponsatí en un comunicat difós als mitjans, en què ha esgrimit que li agradaria ser el "trencagel d’una nova generació de líders per al país" que faci possible "sortir de l’atzucac on els grans partits ens han dut". "Fins que no renovem els lideratges, no apareixerà la millor versió de la nostra política", ha afegit.

En els propers dies, es farà pública la resta de noms de la candidatura. Durant la conferència al Teatre Borràs del 23 d’abril es presentaran les línies mestres que vertebren el projecte polític.

Cares conegudes per tancar llistes

De Palol i Gurt clouran la llista d'Alhora a Barcelona, mentre que la llista gironina comptarà amb Oller i Comadira. A Tarragona tancaran la llista l’escriptor ebrenc Joan Todó i el compositor reusenc Joan Magrané. Finalment, a la demarcació de Lleida ho faran l’escriptora i historiadora de l’art Maria Garganté i el músic Roger Mas.