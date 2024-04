L'Horta de Lleida estrena festival

Lleida va estrenar ahir L’Art a l’Horta, un nou festival cultural que pretén posar en relleu les més de 19.000 hectàrees de patrimoni agrícola-ramader que envolten la ciutat. El primer escenari de la iniciativa va ser la plaça de la font de l’ermita de Butsènit, on ahir a la nit va tenir lloc un concert del trio lleidatà Selva Nua. El bon temps va acompanyar la jornada, que va reunir un nombrós públic i va comptar també amb un Espai Gastro-Tast amb productes agroalimentaris de km 0. El festival continuarà avui al matí amb un espectacle de la companyia Nova Galega de Danza al mateix enclavament (12.00 hores). L’esdeveniment comptarà amb tres cites musicals més i d’art en viu en espais naturals de l’Horta. Així, la pròxima cita està programada per al cap de setmana del 27 i 28 de juliol al terreny davant l’ermita de Grenyana, on actuarà la cantant Queralt Lahoz i hi haurà un matinal de vermut amb La Caracoles, el projecte de l’especialista en equilibri sobre cable Mariona Moya. Per una altra banda, el celler de Sanui i l’entorn del local social de Rufea seran altres dels escenaris d’aquesta iniciativa en els mesos d’octubre i novembre. La proposta està vinculada en cada ocasió a productes de proximitat i associada a denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides.