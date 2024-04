Lleida espera repetir èxit en el Sant Jordi laborable

L’eix viari format per l’avinguda Francesc Macià i la rambla Ferran de Lleida tornarà a concentrar el proper 23 d’abril les tradicionals parades de Sant Jordi, com va confirmar ahir la Cambra del Llibre de Catalunya, els representants de la qual (gremis i associacions d’editors, llibreters, distribuïdors i indústria gràfica) van presentar els detalls de la diada centrant-se sobretot en Barcelona. La vicepresidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, la lleidatana Mertxe París, va confiar a repetir l’èxit del nombre de parades instal·lades l’any passat, encara que també va advertir que serà el primer Sant Jordi postpandèmia en jornada laborable. En aquest sentit, va recordar que la Paeria va programar l’any passat un ampli programa d’activitats culturals –que es va concentrar el dissabte i diumenge de Sant Jordi–, “que segurament en aquesta ocasió serà menor, i possiblement de cara a les hores de la tarda”. Fins divendres està obert el termini d’inscripció per instal·lar les parades a Lleida (el 2023 es van registrar unes 150 peticions). Val a recordar que l’any passat Francesc Macià va concentrar les de les llibreries, editorials i floristeries, així com la institucional de la Paeria, i a Ferran es van situar la resta d’entitats, associacions i partits polítics. D’altra banda, fora de Barcelona el polèmic copagament per a les parades professionals està descartat. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va posar en relleu el copagament de serveis bàsics (80% a càrrec de la Generalitat) en una jornada amb un milió de visitants al centre de la capital catalana. El president del Gremi de Llibreters, Èric del Arco, va confiar en unes xifres similars a les del 2023, amb 1,87 milions d’exemplars venuts i 24 milions de facturació.

Llista de “tendències” de més venuts

El Gremi de Llibreters va anunciar que, de cara al rànquing de Sant Jordi, es donaran “tendències” dels que més es venen durant aquella setmana; el 24 es publicarà una llista encara no tancada i no serà fins una setmana després, el 29, quan es donarà la classificació definitiva amb totes les dades de llibreries i parades.