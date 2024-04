El nou Morera, a punt

Obres de Ton Sirera (esquerra) i Leandre Cristòfol, dos dels noms propis del museu. - AMADO FORROLLA Obres de Ton Sirera (esquerra) i Leandre Cristòfol, dos dels noms propis del museu. - AMADO FORROLLA Obres de Ton Sirera (esquerra) i Leandre Cristòfol, dos dels noms propis del museu. - AMADO FORROLLA Obres de Ton Sirera (esquerra) i Leandre Cristòfol, dos dels noms propis del museu. - AMADO FORROLLA Obres de Ton Sirera (esquerra) i Leandre Cristòfol, dos dels noms propis del museu. - AMADO FORROLLA Obres de Ton Sirera (esquerra) i Leandre Cristòfol, dos dels noms propis del museu. - AMADO FORROLLA Obres de Ton Sirera (esquerra) i Leandre Cristòfol, dos dels noms propis del museu. - AMADO FORROLLA

Just cinc anys després de l’inici efectiu de les obres, la reconversió de l’edifici de l’antiga Audiència Provincial de la rambla Ferran en el nou Morera Museu d’Art Modern i Contemporani ja és una realitat. A menys de quatre dies de l’obertura al públic, aquest dissabte vinent a les 12.00 hores, els mitjans de comunicació locals van gaudir ahir d’una visita guiada de la mà del director, Jesús Navarro, i de l’arquitecte municipal autor del projecte, Jaume Terés, que van donar la benvinguda a la seu definitiva d’un museu centenari marcat sempre fins ara per la provisionalitat i precarietat.

Les més de 450 obres de l’exposició inaugural Arrels i horitzons ja ocupen tres de les sis plantes de l’antic-modern edifici, que acull un dels museus d’art contemporani més antics d’Espanya, del 1917, “el quart que es va obrir a Espanya”, va recordar Navarro. “Ara, aquest edifici propi ens permetrà fixar simbòlicament el Morera en el mapa de la ciutat, ampliar els serveis del museu de cara al públic i disposar d’un espai expositiu en condicions”, va afirmar el director de l’equipament museístic. Navarro també va presumir d’una ciutat com Lleida, “l’única a Catalunya fora de Barcelona a comptar amb tres espais que inclouen des de l’arqueologia i l’art antic fins al més contemporani com són el Museu de Lleida, la Panera i ara el Morera, que pot ser també un referent del país”.Fins al febrer de l’any que ve, el públic podrà disfrutar d’una mostra que representa una autèntica memòria visual de l’art a Ponent des de principis del segle XX. La selecció de peces d’entre les més de 5.000 de la col·lecció es divideixen de forma cronològica en cinc àmbits: des de la Lleida del 1900 fins a la contemporaneïtat del segle XXI, passant pels temps de conflictes (1931-1945), la llarga postguerra (1946-1967) i anys de transicions des del 1968; amb un ampli ventall d’artistes, amb un recorregut des dels paisatges del pintor que dona nom a la pinacoteca, Jaume Morera, fins a la fotografia amb intel·ligència artificial de Jordi V. Pou. “Però sempre amb quatre noms de l’avantguarda dels anys 30: Crous, Viola, Garcia Lamolla i sobretot Cristòfol, que són la proa mediàtica del museu”, va afirmar Navarro.I amb un espai extra, les restes de les antigues adoberies medievals aparegudes durant les obres, que “continuaran excavant-se i que són una plusvàlua per al Morera”, va afegir Terés.

Sala de reserva visitable, per conèixer com es restaura l’art

La sala de reserva d’art habilitada a la quarta planta de l’edifici serà també visitable de forma concertada un dia al mes. La primera està prevista per al divendres 7 de juny i oferirà al públic la possibilitat de conèixer els processos de conservació i restauració de les obres. Els diumenges també s’organitzaran visites guiades a l’exposició (11.30 h). Totes les activitats requereixen reserva prèvia a morera.paeria.cat/activitats. També es recomana per facilitar la visita inicial d’aquest dissabte. Ahir ja hi havia més de 300 persones inscrites.