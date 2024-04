La comarca de la Llitera, escenari de pel·lícula

La comarca de la Llitera acollirà a finals d’agost i principis de setembre el rodatge de la pel·lícula El sueño de Aylan, basada en el llibre homònim de Josan Bailac, originari de Binèfar. Ambientada a la Toscana dels anys noranta, l’obra conta la història d’un nen d’onze anys que somia defensar algun dia la samarreta violeta de l’equip de la Fiorentina.

Bailac va escriure l’obra en tan sols 23 dies, durant la pandèmia. “Vaig trobar a casa un antic àlbum de la lliga italiana del 1993 que col·leccionava quan era petit i em va inspirar a escriure el llibre que, encara que està ambientat a la Toscana, té molts elements que recorden el meu Binèfar natal”, explica l’autor, que els últims tres anys ha publicat dos llibres més sobre el petit Aylan −El laberinto de Aylan i El desafío de Aylan−. Per al protagonista, Bailac es va inspirar en el seu nebot, que viu a Almenar. L’obra farà ara el salt a la pantalla amb una pel·lícula que estarà dirigida per Àlex Agüera i que es troba en ple procés de preproducció. Encara que ja s’han seleccionat alguns actors que formaran part de l’elenc, com Daniel Medrán o Sara Figueres, Bailac busca ara un nen d’entre 10 i 13 anys, de pell morena i amb habilitats futbolístiques per encarnar l’Aylan. El càsting es durà a terme el 27 d’abril a les instal·lacions de l’Agrupació Cultural i Recreativa Binèfar 77. També es busquen nens de la mateixa edat per formar part del grup d’amics de l’Aylan, així com actors secundaris i figurants de totes les edats.