Mushka, Ginestà i Sexenni, caps de cartell de la festa major de Tàrrega

La festa major 2024 de Tàrrega, del 9 al 14 de maig, oferirà un programa de concerts amb Mushka, Ginestà i Sexenni com a caps de cartell. La cantant, el duo i la formació lleidatana interpretaran a la capital de l’Urgell els temes dels seus respectius nous treballs discogràfics, “en l’aposta per promoure artistes que utilitzen el català com a llengua d’expressió artística”, va destacar ahir en un comunicat la regidoria de Cultura del municipi.

Irma Farelo, coneguda en l’escena urbana catalana com Mushka, presentarà al públic el seu acabat de publicar disc SexySensible. La de Vilassar de Mar –embolicada recentment en una polèmica alimentada a les xarxes socials partint d’unes declaracions seues de fa més d’un any sobre la llengua catalana a les seues cançons– és actualment l’artista en català amb més oients mensuals a Spotify després de l’impacte de la seua recent col·laboració amb la seua germana Alba, Bad Gyal, a la cançó SexeSexy. Per la seua part, el duo barceloní Júlia i Pau Serrasolsas, Ginestà, presentarà el seu quart àlbum d’estudi, Vida meva, mentre que la banda lleidatana Sexenni interpretarà la nova cançó Grup de pop, creada al costat de The Tyets, que s’afegeix al seu últim disc, Supernova. Les formacions de Tàrrega La Follia i Banda Sonora, el conjunt Band the Marxa, La Ludwig Band, el quartet femení Ketekalles, els DJ de Chicken House Party i l’orquestra Montgrins completaran el cartell musical.

Josep Manel Leiva guanya de nou el concurs del cartell

El dibuixant de Tàrrega Josep Manel Leiva, de formació autodidacta i especialitzat en creació digital, va guanyar de nou el concurs del cartell de la festa major 2024 –dotat amb 300 euros–, igual com va fer amb el cartell de l’any passat. El Consell Municipal de Cultura va elegir el seu disseny entre la quinzena de propostes presentades.