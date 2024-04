El Morera acull els primers visitants a la seva seu definitiva a Rambla Ferran: "Lleida es mereix un museu com aquest"

detail.info.publicated acn i

Després de més 100 anys d'itinerància, el Museu Morera de Lleida ha obert al públic aquest dissabte les portes de la seva seu definitiva a l'edifici de l'antiga Audiència a Rambla Ferran. "Avui és un gran dia pel Morera, la ciutat i el país" ha celebrat el director del museu, Jesús Navarro. Els primers visitants, visiblement emocionats, han coincidit que el nou edifici "és impressionant" i que la ciutat de Lleida "es mereix un museu com aquest". L'equipament ja compta amb un miler de reserves per visitar el nou edifici aquest cap de setmana. El Morera enceta una nova etapa amb l'exposició inaugural 'Arrels i horitzons. Més d'un segle d'art', una selecció de 470 obres que repassen els canvis artístics del segle XX fins a l'actualitat.

Centenars de persones s'han apropat a la nova seu del Museu Morera de Lleida aquest dissabte en el marc de la primera jornada de portes obertes de l'equipament. "Ho esperàvem amb molta il·lusió i no ens ha decepcionat", han explicat la Isabel i la Marta, les quals han assegurat que tornaran a visitar el nou edifici un altre dia "amb més calma" per gaudir d'unes obres "fantàstiques".

Per la seva banda, la Dolors ha explicat les primeres sensacions: "Només entrar m'ha encantat", ha assegurat. En la mateixa línia s'han expressat la Teresa i el Víctor, els quals també han mostrat nostàlgia per alguna de les obres. "Hi havia moltes coses que no recordàvem, com les fotos del Canyeret", ha concretat la Teresa. D'altra banda, el Víctor també ha insistit que era necessari "fer honor als pintors lleidatans".

El director del Morera, Jesús Navarro, ha destacat que l'obertura de la nova seu soluciona el "greuge històric" de la ciutat vers l'equipament. "Ha estat un procés llarg i complex però hem resistit", ha dit Navarro, qui també ha destacat que el nou edifici ha d'erigir el Morera com un espai significatiu i de referència de l'art contemporani.

De la mateixa manera, el conservador del Morera Francesc Gabarrell ha explicat que "per primera vegada a la història" el museu mostra "la seva potencialitat" amb unes condicions perquè el públic en pugui gaudir. A títol personal, Gabarrell ha destacat que "després de 30 anys treballant al museu, s'ha complert un somni".

Aquest dissabte el Morera ha donat el tret de sortida a un mes de portes obertes amb lliure accés a les instal·lacions i a l'exposició dedicada a la col·lecció del museu. A partir de mitjans del mes de maig, l'entrada costarà 5 euros i els diumenges al matí es faran visites guiades per l'exposició. Així mateix, un divendres al mes es podrà visitar la Sala de Reserva del museu per conèixer els processos de conservació i restauració de les obres d'art. També es faran tallers familiars per apropar l'art als més petits.

Al llarg de més de 100 anys de trajectòria, el Museu Morera s'ha ubicat en diferents espais de la ciutat com el Mercat de Sant Lluís, l'antic Hospital de Santa Maria, el convent del Roser o l'edifici Casino amb una col·lecció d'art modern i contemporani de més de 5.000 peces.

Repàs d'un segle d'art modern i contemporani

El Museu Morera enceta una nova etapa amb l'exposició 'Arrels i horitzons. Més d'un segle d'art', una selecció de 470 obres que narren els canvis artístics i culturals del segle XX fins a l'actualitat. En aquest sentit, l'exposició fa un relat històric de la memòria visual d'art modern i contemporani de les terres de Ponent, de Catalunya i l'Estat des del paisatgisme de Jaume Morera i Carlos de Haes, fins a les creacions més contemporànies d'Antoni Abad, Ignasi Aballí o Albert Bayona, passant per obres de Xavier Gosé, Antoni Garcia Lamolla, Palmira Puig, Rosa Siré o Leandre Cristòfol, entre altres.

Concretament la mostra es divideix en cinc àmbits temporals on es reflecteix la Lleida que navega entre la tradició i la modernitat, l'Europa durant els anys d'entreguerres i els primers passos de les avantguardes, la Guerra Civil i la postguerra, les transicions i finalment les pràctiques artístiques contemporànies datades des del 1996 fins a l'actualitat.

El públic podrà visitar l'exposició fins al mes de febrer del 2025.

5 anys d'obres a l'antiga Audiència

La seu del nou Morera està ubicada a l'edifici de l'antiga Audiència de Lleida, un edifici que s'ha sotmès a una intervenció arquitectònica per adaptar-lo a les necessitats d'un equipament museístic del segle XXI. En aquest sentit, la intervenció a càrrec de l'arquitecte municipal Jaume Terés ha consistit en una reconfiguració de l'edifici a partir de la interacció entre els valors fonamentals de l'arquitectura historicista i la nova concepció del Morera.

El nou edifici, de 3.500 metres quadrats, es distribueix en 6 plantes connectades a través d'un pati interior diàfan i incorpora les adoberies del segle XIV. Tres de les plantes estan dedicades als diferents serveis tècnics del Museu, mentre que la resta acolliran exposicions temporals i de llarga durada.

Així mateix, la planta baixa compta amb una recepció, un espai de botiga i un atri digital amb un espai immersiu. A la planta superior s'hi pot trobar una sala per dur a terme activitats, una aula educativa i una terrassa amb vistes a la Seu Vella. A més, la quarta planta consta d'una sala de reserva per la conservació i la restauració de les obres d'art.

Els treballs per habilitar la nova seu del Museu Morera van començar al mes d'abril de l'any 2019 i van finalitzar el seu gruix al mes de desembre del 2023. El cost total de la rehabilitació ha ascendit fins als 5,8 milions d'euros que s'han finançat amb fons europeus, del Departament de Cultura de la Generalitat, de la Diputació de Lleida, del programa 2% cultural del Ministeri de Foment i de l'Ajuntament de Lleida.

Nova pàgina web

Amb la posada en marxa de la nova seu a Rambla Ferran, el Morera ha engegat una renovada pàgina web, intuïtiva, funcional i adaptable a dispositius mòbils. Així mateix, incorpora el nou servei 'La comunitat Morera' format per persones que comparteixen l'interès en l'art modern i contemporani en l'àmbit lleidatà.

Les persones que formin part de la nova comunitat, gaudiran d'avantatges i descomptes en les activitats del Museu, així com dels productes de la botiga, trobades participatives i accés il·limitat als continguts multimèdia del museu.