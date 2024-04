L'IEI s'engalana per Sant Jordi

detail.info.publicated QUIM GASSÓ SENTIAS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va estrenar ahir la instal·lació Intentareu refer l’espill romput al pati central amb motiu de la celebració de Sant Jordi. Es tracta d’una iniciativa impulsada per quart any consecutiu per l’entitat. L’estructura s’inspira en un fragment d’una poesia de Vicenç Andrés Estellés i consta d’un mirall penjant d’uns cinc metres de diàmetre que reflecteix una rosa de la mateixa mida que és a terra. Els visitants poden passejar persobre de la flor i veure’s des de diferents angles al cel del pati de l’IEI. Envolten la rosa tres pantalles de televisions antigues que mostren ulls de diferents amfibis simulant la mirada del drac, que també es poden observar en el reflex aeri, completant una experiència que uneix el llegat d’Estellés i la llegenda del patró de Catalunya.

El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va presidir la inauguració convidant a passejar els curiosos que circularan pels carrers de la ciutat durant els propers dies. La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, va tancar l’acte reivindicant que ja s’ha convertit en una cita habitual adornar aquest espai durant les dates de Sant Jordi. Rufach va explicar que “el mirall reflecteix la història que tots portem dins” i que “pretén unir-nos a tots sota seu”. Va acabar animant a gaudir de la festivitat tots els presents.

Ramon Gener, Joël Dicker i Carles Porta, entre els més venuts

Història d’un piano (Columna), de Ramon Gener; Un animal salvatge (La Campana), de Joël Dicker; i Ocàs i fascinació (Club Editor), d’Eva Baltasar, lideren el rànquing dels llibres més venuts de ficció en català. El Gremi d’Editors va publicar ahir un rànquing amb dades de Libridata. En no ficció en català hi ha Ments preclares (Llibres d’Avantguarda), de Quim Monzó; Cremo! (Columna), de Maria Nicolau, i Tor: foc encès (La Campana), de Carles Porta. Dicker i la novel·la pòstuma de García Márquez destaquen en ficció en castellà i en no ficció, Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas.