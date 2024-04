Aragonès reivindica el català “vàlid” per a tot

El president Pere Aragonès va reivindicar ahir el català com una llengua “vàlida” per a tot, com qualsevol altra, en el Pròleg de la Diada de Sant Jordi, que es va celebrar per tercer any com a inici a la celebració de la diada al Palau de la Generalitat. Aragonès va afirmar que la diada simbolitza un “autèntic amor” tant per la cultura, els llibres i les roses com per la llengua i literatura catalana i va reclamar reforçar-ne la funció social per atreure nous parlants fent-la present en tots els espais i canals comunicacionals.

D’altra banda, Pau Plana, graller, flabiolaire i membre de l’associació de cultura popular Aurembiax, va presentar ahir a la sala Alfred Perenya de Lleida el llibre Lleida: Festes i Tradicions (Efadós i Paeria).