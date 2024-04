La Paeria estrena un càrrec per fomentar el català

La professora de Sociologia i Metodologia a la Universitat de Lleida i exdirectora en diverses etapes del Centre de Normalització Lingüística de Lleida Paquita Sanvicén-Torné serà la nova comissionada per a la llengua de la Paeria, una figura que ha de ser clau per a l’aplicació de les polítiques de foment de l’ús de la llengua catalana a la ciutat de Lleida. Així ho va manifestar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en la presentació a Sanvicén-Torné al capdavant d’aquest nou càrrec, en un acte en què va participar també la regidora de Cultura, Pilar Bosch. L’alcalde va remarcar l’oportunitat d’aquest nomenament, “que coincideix amb el centenari de l’enyorat Jaume Magre, que va ser qui va encarregar a la Paquita el 1989 liderar l’equip del Consorci de Normalització Lingüística”. Larrosa va agrair que “la comissionada hagi acceptat la proposta de l’equip de govern per desenvolupar una tasca que considerem estructuralment necessària per impulsar el coneixement de la llengua catalana i estimular-ne l’ús a la ciutat de Lleida”.

La comissionada per a la llengua tindrà un paper actiu en el desenvolupament d’accions vinculades a fer del català un vehicle de relació a través de múltiples iniciatives comunitàries “perquè la llengua ha de suposar un element d’unió, de cohesió i de coneixement”, va destacar Larrosa.

Sanvicén-Torné va posar en relleu “l’oportunitat de poder treballar per fomentar la llengua catalana en el marc de la gestió municipal de la meua ciutat, Lleida”. I va afirmar que “assumeixo aquest repte il·lusionant, agraïda a nivell personal i familiar pel vincle amb Dolors Sistac –l’escriptora lleidatana impulsora de l’ensenyament del català, morta el 2018 als 95 anys–, que n’estaria molt orgullosa, i també com a ciutadana per formar part d’una ciutat que sempre s’ha destacat en la defensa de la llengua catalana”.Per la seua part, Pilar Bosch va explicar que “amb la Comissionada treballarem el Pla Estratègic Transversal i Territorial Ciutat de Lleida 2024-26 de foment i ús de la llengua per a la igualtat d’oportunitats”, i va avançar la celebració d’una comissió extraordinària el maig per presentar el pla planificat de la Taula per a la Llengua, “en la qual participaran tots els sectors de la ciutat”.