La banda d'Alcarràs Gos Mullat llança el seu primer disc

La banda lleidatana de punk rock Gos Mullat va llançar divendres a les principals plataformes de streaming el seu primer àlbum d’estudi, Cumulonimbus, un disc eclèctic de vuit cançons amb què aquest quartet format a Alcarràs es proposa “trencar les barreres del gènere”. I és que en aquest disc “cru i directe” tenen cabuda estils com el hardcore punk, el metall i el rock alternatiu, “sense deixar de banda les veus esquinçades i tornades enganxoses”, que són una de les “marques” de la banda, expliquen els seus integrants: Eres (bateria i veus), Arnau (baix i veus), Artur (guitarra solista i veus) i Pere (guitarra rítmica i veus), tots amb àmplia experiència en l’escena musical lleidatana i en diverses bandes de versions. Les lletres del seu primer treball discogràfic són en català i reflexionen “sense embuts” sobre les emocions, sentiments i preocupacions que els acompanyen en el dia a dia. L’ús de la ironia també és molt present al llarg del disc, en el qual “hi ha espai per a l’autoreferència i l’homenatge”, assegura el quartet lleidatà. Gos Mullat es va donar a conèixer la primavera del 2023 amb la presentació de L’Antimúsica, el seu EP de debut. Ara tornen un any després amb un disc sota el braç i una gira de presentació que iniciaran divendres vinent dia 26 al Cotton Club de Lleida en una vetllada al costat de referents del punk rock estatal com Segismundo Toxicómano, Arpaviejas i Kasparrata.