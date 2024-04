La Passió de Cervera tanca edició amb 3.000 espectadors

La Passió de Cervera va tancar ahir dissabte la temporada de representacions aconseguint un total de 3.000 espectadors, un 10 per cent més que la passada edició. En l’última de les 6 representacions d’aquest curs es va aconseguir l’assistència d’unes 400 persones. Segons el president del patronat de La Passió, Xavier Cañabate, l’èxit ve gràcies a “les noves propostes de dinamització de l’obra: enguany s’ha retallat 10 minuts fent les escenes més àgils.”

Cal destacar que Xavier Joan, que ha interpretat el paper de Crist des de fa un quart de segle, va anunciar que aquest ha estat l’últim any que es posa a la pell del gran protagonista de La Passió, si bé continuarà a l’obra. Xavier Joan, de 44 anys, ha participat des dels 9 en l’històric projecte de Cervera amb diversos papers. Donaran continuïtat al paper Xavier Lozano, que porta més d’una dècada repartint-se les jornades amb Xavier Joan, i Arnau López, que s’ha estrenat en aquesta edició.Segons va explicar Cañabate, “l’objectiu és seguir en la línia de renovar els actors dels papers principals; així, aquest any s’ha rellevat també Llàtzer, el soldat Malcos, Sant Joan i Marta i els nous són tots sorgits del planter d’actors de La Passió”. De cara a la temporada vinent, es mantindrà la renovada direcció artística iniciada aquest any repartida en 5 responsables: Jaume Mercadé, Jaume Rossich, Teto Bonjoch, Gemma Palà i Mariona Dalmases. Segons Cañabate, també es pretén seguir en la línia de crear una implicació més gran del públic. Així, aquest any s’han vist més escenes amb accions a la platea. En el muntatge de La Passió participen més de 300 persones entre actors i tècnics que fan possible la posada en escena d’aquesta obra a Cervera, que es remunta a 500 anys enrere.

Cañabate va afegir que amb l’acabament de la temporada s’activarà el projecte de renovació íntegra de l’escenari, que té una boca d’escena de 40 metres de longitud. El cost del projecte supera els 600.000 euros, dels quals el 50% seran sufragats per la Generalitat de Catalunya, i la resta entre Diputació i ajuntament de Cervera. D’altra banda, va manifestar que “l’objectiu és que a mitjà termini el Gran Teatre passi a ser municipal, ja que un edifici d’aquestes dimensions és insostenible.”