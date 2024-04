L’ambient de Sant Jordi va tornar ahir al Barri Vell de Girona amb les parades de llibres i roses que es van ubicar entre la plaça de Catalunya, la rambla i el pont de Pedra. Així mateix, la delegació del Govern va celebrar el tradicional dinar amb escriptors, que aquest any va servir per commemorar la figura de la figuerenca Montserrat Vayreda, ja que aquest any se celebra l’Any Vayreda.