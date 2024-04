Carrers plens en el Sant Jordi més fred a les comarques de Lleida

detail.info.publicated L. BERENGUER/Q. GASSÓ detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les Borges Blanques. A la plaça 1 d'Octubre, es va organitzar un escenari que convidava el públic a recitar poesia. El van visitar alumnes d'escoles de la localitat. - AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Les comarques de Lleida van viure ahir el Sant Jordi més fred en més de vint anys, però això no va impedir que milers de persones sortissin al carrer per viure la diada com marca la tradició. L’activitat estrella va ser, un any més, la compra de roses i llibres en parades de carrer. En alguns casos, els venedors i els estands es van haver de refugiar de la pluja. També es van dur a terme altres activitats, com recitals de poesia a les Borges Blanques i al Pont de Suert, o un contacontes infantil a la Seu d’Urgell i el Palau d’Anglesola. També va tenir lloc una ballada de sardanes a Sort i a Balaguer, una marató de lectura en veu alta a Mollerussa i Agramunt, i un punt de lectura continuada a Tàrrega. A aquestes activitats es van sumar tallers a peu de carrer a Rialp o un vermut popular i un espectacle de titelles a Tremp. Així mateix, va destacar la processó de Puigverd de Lleida i la gran escenificació del Drac de Sant Jordi de Cervera, que va començar amb una cercavila i va acabar amb l’habitual obra teatral per a tota la família. Malgrat la meteorologia variable, la jornada es va desenvolupar amb plena normalitat.

La llegenda del Drac de Cervera, en clau d’humor

Els alumnes de l’escola de teatre de Cervera La Caserna van presentar ahir la llegenda del Drac en clau d’humor. Ho van fer amb un vestidor de dibuixos animats, una reina dolenta i un drac xulillo que a ningú cau bé. Al final, una batalla despreocupada entre Sant Jordi i el Drac va recuperar el ritual de la llegenda, en la qual de la sang del drac emergeix una rosa per a la princesa. Des de fa un quart de segle, Cervera representa l’obra i des de fa set anys ho fa en format familiar.