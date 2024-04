Pilarín Bayés, invitada especial del 9è Gargar de Penelles

detail.info.publicated acn

Pilarín Bayés serà la invitada especial de la 9a edició del Gargar de Penelles, el Festival de Murals i Art Rural que tindrà lloc del 3 al 5 de maig. La dibuixant pintarà un mural de 6 metres a la plaça de l'església vella, un dels punts centrals del certamen. A banda de Bayés, hi participaran 8 artistes més, 3 dels quals internacionals i 3 de les comarques de Ponent. De nou, s'hi podran veure estils diversos, des de la il·lustració fins a l'hiperrealisme passant per l'art figuratiu i l'art abstracte. Tres dels nous murals substituiran obres d'anteriors edicions i, amb les noves intervencions, el municipi superarà les 150 obres. També com a novetat, el Gargar s'allarga un dia més i obrirà divendres amb una nit de monòlegs.