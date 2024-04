Súper diada laborable

La diada de Sant Jordi va tornar a celebrar-se en jornada laborable, però la resposta del públic també va ser multitudinària a Lleida. L''illa' literària de Francesc Macià i la rambla Ferran es va quedar petita en alguns moments del dia. El lleidatà Carles Porta va ser un dels autors referents en les parades de llibres de tot Catalunya.

Llibreters, editors i floristes confiaven en la tirada de Sant Jordi, malgrat que la diada tornava a caure en laborable després de dos anys de festa literària en cap de setmana. I les expectatives es van complir a Lleida, de nou amb una illa de Sant Jordi abarrotada, amb l’avinguda Francesc Macià i la rambla Ferran plenes de passejants al migdia i, sobretot, durant les hores centrals de la tarda. Això sí, el cel va tornar a recordar que estem en plena primavera, amb una amenaça de pluja que finalment no es va desencadenar, però amb un vent gèlid que va fer lluir jaquetes, anoracs i alguna bufanda. Alguns paradistes se les van haver d’enginyar en algun moment perquè la parada no sortís volant i van arribar a lligar amb cordes els tendals als bancs de Francesc Macià i Ferran. Aquest any, l’espectacular set de Lleida TV va ocupar la part inicial del recorregut d’aquesta autèntica fira de llibres i roses, al costat de l’estand institucional de la Paeria, que va repartir la tradicional Escata de Drac, amb relats d’autors de Lleida. Molts d’ells també es van atansar a la quinzena de parades de llibreries i editorials per firmar exemplars de les seues obres, en una jornada que va posar la cirereta a més d’una setmana de Sant Jordi, ja que cada any s’avancen més les presentacions i compres de llibres. A diferència de l’any passat, quan molts veïns de la comarca del Segrià es van atansar a Lleida per celebrar el diumenge de Sant Jordi, ahir va predominar el públic local i, al matí, sobretot els grups escolars.

L’animació popular va comptar com a aliat amb la programació musical a l’escenari instal·lat a Ferran, amb actuacions al migdia de bandes juvenils sorgides dels Bucs d’Assaig de la Bordeta, i a la tarda amb la lleidatana Ares Gratal i sardanes amb la Cobla Tàrrega. A més, aquest any es va estrenar un altre punt d’atracció que va sumar desenes de visitants: el nou Museu Morera, que va celebrar una jornada continuada de portes obertes, amb regal inclòs d’un punt de llibre.Pel que fa a les capitals i localitats de comarques, també es va viure la diada de forma intensa, amb afluència multitudinària de públic (vegeu les pàgines 6, 7 i 8).

Ratxes fortes de vent van obligar a lligar al màxim les parades de llibres perquè no sortissin volant

El Gremi de Llibreters de Catalunya ja va anunciar en el seu dia que aquest Sant Jordi no publicaria llistes dels autors més venuts (ho farà d’aquí a una setmana amb els resultats més o menys oficials), encara que sí que assenyalaria les “tendències de vendes” de la jornada. A Lleida van destacar noms propis com els de Carles Porta, Montse Sanjuan i la sorpresa Francesc Baena amb El caso de las almendras garrapiñadas. En el total de Catalunya, tot un best-seller com el suís Joël Dicker o el premi Ramon Llull Ramon Gener van encapçalar les preferències dels compradors en unes llistes que s’hauran de ratificar els propers dies.