Els comuns proposen un abonament de transport públic de 30 euros mensuals per viatjar per tota Catalunya

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha proposat aquest dissabte la creació d'un nou abonament de transport públic per viatjar per tota Catalunya per 30 euros anuals. El bitllet, que tindria una versió anual de 250 euros, permetria utilitzar tots els mitjans de transport públics i tindria una versió reduïda per moure's per una sola zona tarifària: 15 euros mensuals o 150 anuals. "Serà una proposta prioritària que tirarem endavant quan els comuns siguem al Govern de la Generalitat", ha garantit durant un acte de campanya a Sant Feliu de Llobregat.Es tracta d'un model que ja funciona a Àustria i Alemanya amb el nom i que l'ONG Greenpeace havia proposat a nivell estatal el 2023 però que el govern espanyol no va recollir. Afectaria els serveis oferts per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Rodalies de Catalunya i les línies públiques d'autobús urbanes i interurbanes. És una iniciativa que, segons Albiach, "segurament no agradarà als poders econòmics" però que cal fer per "acompanyar la gent i donar alternatives" al transport privat.

Per això la líder dels comuns ha advertit que les eleccions del 12 de maig serviran per determinar si s'imposa el model de mobilitat del PSC, "que és el model de més avions per als turistes", o el de Comuns Sumar, "que és de més trens i més barats per a la gent", ha afirmat. També ha retret als socialistes que apostin per ampliar autopistes i no hagin parlat de Rodalies durant la campanya.

Per instaurar el nou abonament caldria desplegar la Llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, completar el traspàs de Rodalies a la Generalitat i dels recursos necessaris per mantenir el servei i que l'Estat activés el nou fons de contribució a la mobilitat amb 380 milions d'euros addicionals per a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), on ja hi aporta 150 milions. Les administracions catalanes, calculen els comuns, haurien d'aportar-hi una xifra similar als 300 milions d'euros que hi destinen actualment.

Per complementar aquesta iniciativa, Comuns Sumar vol que la targeta T-16 sigui gratuïta per desplaçar-se arreu de Catalunya i que els menors de 30 anys i els jubilats tinguin un descompte del 50% en tots els bitllets de transport. L'objectiu de tot plegat és fomentar l'ús del transport públic, premiar els usuaris habituals i aconseguir una mobilitat sostenible al país.

El programa electoral també recull altres propostes sobre mobilitat al Baix Llobregat, com l'extensió de la xarxa de tramvia des de Sant Feliu fins a Molins de Rei i l'intercanviador d'FGC a Sant Vicenç dels Horts i Pallejà.

Crida als votants de Sumar

Davant d'unes 200 persones congregades al Casal Jove de Sant Feliu, entre les quals hi havia l'exalcaldessa de Castelldefels i actual vicepresidenta de la Diputació de Barcelona Candela López i l'exdirigent de la desapareguda ICV Jaume Bosch, l'aspirant a la Generalitat ha fet una crida als qui l'estiu passat van votar Sumar a les eleccions espanyoles: "Ara el seu vot és a Comuns Sumar a les eleccions al Parlament de Catalunya".

"Hem de mobilitzar tothom, cap vot no es pot quedar a casa", ha demanat, ara que la dreta "vol arrabassar el poder a base de notícies falses i 'lawfare'". L'objectiu d'Albiach és ser al proper Govern per garantir que "sigui de progrés" i deixar-ne Junts fora.

Lluís Mijoler

Albiach ha fet tàndem aquest dissabte amb el número dos de la seva candidatura i alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, que ha assegurat que als comicis del 12 de maig hi ha en joc el model per "salvar el català i que no sigui només una llengua per a les elits". "És una llengua de cohesió social i és la nostra llengua", ha clamat.

També ha criticat el moviment de l'exministre d'Universitats Manuel Castells –que ha demanat el vot per als socialistes a Catalunya– i ha reivindicat els comuns com a "garantia que hi hagi polítiques progressistes". "Si deixem el PSC sol, el deixarem al costat dels 'lobbies' que volen ampliar l'aeroport, fer la B-40 i fer el Hard Rock", ha alertat. "Us puc assegurar que virarà a la dreta", ha afegit.