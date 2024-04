Les curses de muntanya tindran àrbitres per reduir l'impacte ambiental que generen

ACN Castellar del Riu - Només aquest cap de setmana a Catalunya se celebren 22 curses de muntanya on hi participen centenars d'esportistes. Sovint es fan en espais protegits i ja fa temps que els experts alerten de l'impacte que això pot comportar en el territori. Per tot plegat, el Departament d'Acció Climàtica, juntament amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, ha posat en marxa una prova pilot per impulsar l'àrbitre ambiental. Es tracta d'una nova figura que vol ajudar "a fer més sostenibles les curses". Així ho ha explicat a l'ACN el director general de Medi Natural, Marc Vilahur, qui ha detallat que vetllaran perquè es respectin qüestions com "l'erosió del terreny, l'impacte sobre espècies amenaçades o la generació de residus". Que les curses de muntanya siguin una oportunitat per al territori i no un maldecap. Aquest és l'objectiu que s'ha fixat Acció Climàtica amb la creació dels àrbitres ambientals, una figura que vetllarà perquè les curses de muntanya respectin el medi ambient.

Precisament aquest diumenge s'han estat formant els primers arbitres a la cursa Berga-Rasos-Berga, on hi participen més de 300 corredors. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, que ha assistit a la cursa, ha destacat que "el rol dels àrbitres no és de caràcter sancionador, sinó de consulta i orientació".

Segons explica Núria Jiménez, una de les 14 persones que s'estan formant per fer aquesta tasca, es tracta de vetllar per coses tan senzilles com, per exemple, que no hi hagi gots de plàstic als punts d'avituallament o que no es posi la música massa forta. Però també d'altres aspectes com, per exemple, que es respectin els corriols que ja existeixen o que es tingui en compte els períodes de reproducció de la fauna.

El projecte compta amb la implicació de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i, de fet, és en les seves curses on es començaran a posar en marxa, però la voluntat del Govern és estendre aquesta figura a totes les curses de muntanya que es facin al país.

De fet, la FEEC n'organitza només una vintena de les més de 300 que es calcula que es fan a Catalunya. El president de la FEEC, Jordi Merino, explica que 'la moda' de les curses de muntanya fa que actualment cada cop hi hagi més ajuntaments i empreses que n'organitzin. Segons Merino, des de la FEEC ja fa temps que es treballa per vetllar pel medi ambient, però ara aquesta regulació "vetllarà pel medi ambient al 100%".

Juntament amb la figura dels àrbitres ambientals, també es vol implantar un segell verd per homologar curses i caminades sostenibles.

Els àrbitres han fet pràctiques a la cursa Berga-Rasos de PegueraAgència Catalana de Notícies