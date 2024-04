Mercè Humedas guanya el Belles Arts Sant Jordi

La guanyadora (2a per la dreta) i el segon classificat, amb les autoritats i l’obra guardonada. - LAIA PEDRÓS

L’artista lleidatana Mercè Humedas es va adjudicar ahir el Premi de Belles Arts Sant Jordi de Bellpuig, dedicat aquest any a la pintura i convocat per la Fundació Perelló d’aquesta localitat. L’obra guanyadora, titulada On habiten els sentits, és un oli sobre lli en el qual es pot veure una muntanya de llibres.Segons l’autora, “el tema principal i fil conductor de l’obra és la llum i la contrallum. L’obra reflexiona sobre l’oblit, la lleugeresa de les hores i la inconstància de la realitat que es dilueix en el temps”.

El segon guardó va ser per al també artista lleidatà Oriol Arumí per l’obra Laia fumant, un oli sobre tela. El certamen atorga un primer premi de 6.000 euros, una escultura de bronze i un certificat, un segon premi de 2.500 euros que patrocina l’ajuntament de Torrefarrera i cinc mencions honorífiques, per a Albert Guiménez amb Silencios; Sebastià Farré amb Cine centro; Sergio Rocafort amb El oficio; Àngel Algueró amb Anònims, i Xavier Màrquez amb Quadre 187.L’entrega de premis va tenir lloc al convent de Sant Bartomeu i va comptar amb la presència de l’alcalde de Bellpuig i president de la Fundació Perelló, Jordi Estiarte; el president de la Diputació, Joan Talarn, i Cèlia Perpinyà, regidora de Torrefarrera.