Deu anys d'èxits de la Banda Simfònica Unió Musical

La Banda Simfònica Unió Musical de Lleida celebrarà el 19 de maig a l’Auditori Enric Granados (19.00 h, 15€/13,5 €) el seu desè aniversari amb un concert molt especial que recopilarà obres de tots els estils musicals i retrà homenatge als seus referents. Des que va nàixer el gener del 2014, la formació no ha deixat de sumar músics i concerts de primer nivell, tant a Lleida com a l’estranger. Un dels membres fundadors i actual president de la BSUMLleida, Matías López, recorda que la banda va sorgir per iniciativa de sis professors del Conservatori Municipal i que “en l’última dècada hem viscut una època molt intensa i enriquidora sota la batuta d’Esteve Espinosa, qui ha estat el nostre director musical des dels inicis”.

No és casualitat que d’aquesta banda naixessin dos filles: una big band, la Western Fog Big Band dirigida per Jaume Sanchis que va quedar sense continuïtat des del juliol del 2017; i la BSUMeta, una animada xaranga que l’any passat va obtenir la medalla de plata al l Concurso Nacional de Charangas de Poza de la Sal. “Som una formació autogestionada que no rep cap subvenció i viu gràcies als ingressos que generen les taquilles dels nostres concerts”, explica López, mentre va agrair “la resposta entusiasta del públic, que no poques vegades ens ha permès penjar el cartell d’entrades esgotades”. En aquesta última dècada, la BSUMLleida ha estat dirigida per mestres convidats com Antoni Serra, Javier Engúidanos i José Miguel Micó; ha retut un homenatge al cantant Nino Bravo amb les veus de Serafín Zubiri, Felipe Garpe i Laia Benaches; ha compartit escenari amb el grup de pop Blaumut i ha interpretat l’obra El amor brujo de Manuel de Falla amb la cantautora Mayte Martín. Són només un exemple d’una activitat musical que també ha sortit de les comarques lleidatanes (la formació va tocar a Sicília el 2016; al Certamen Internacional de Bandes de València el 2017, a Hongria el 2022 i, el proper mes de juliol actuarà a Vigo en el marc de la celebració del desè aniversari). Pel que fa als reptes futurs de la banda, López va destacar la necessitat de “perdurar en el temps i garantir el relleu generacional”.