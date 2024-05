Un total de 35 persones han mort a les carreteres catalanes en els primers 4 mesos de 2024, un 31,5% menys que el 2023

Un total de 35 persones, 31 homes i 4 dones, han mort en el primer quadrimestre de l'any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Aquesta xifra suposa una reducció del 31,5% respecte 2023 i del 35% en relació al mateix període de 2019. A banda, ha disminuït un 38% el nombre de víctimes corresponents a col·lectius vulnerables. En concret, representen una tercera part del total: 11 eren motoristes i 2 vianants.

També han baixat un 9% els ferits greus. Pel que fa a l'abril, set persones han mort a la carretera, deu menys que en el mateix mes que l'any passat. Per demarcacions, el balanç també ha estat positiu, a excepció de Girona, on s'ha mantingut la xifra de quatre morts de 2023.

Segons el SCT, durant el primer quadrimestre de l’any passat, van morir 51 persones en 42 sinistres mortals, el que suposa una reducció del 31,5%. Si ho comparem amb el 2019, any de referència amb 54 morts en 52 sinistres, la reducció és del 35%. Al llarg d’aquests primers quatre mesos del 2024 també s’ha registrat una reducció el ferits greus, un 9% menys que en el mateix període del 2023.

Per demarcacions, Barcelona és la que ha registrat més mortalitat, amb 15 víctimes mortals, 6 menys que l’any passat i 4 menys que el 2019. La segueix Tarragona, amb 11 morts, 4 menys que l’any passat i 6 menys que el 2019. A Lleida hi ha hagut 5 víctimes mortals, la meitat que el primer quadrimestre de 2023 i tres menys que el 2029, quan se’n van comptabilitzar 8. Per últim, a Girona han mort 4 persones la xarxa interurbana, les mateixes que en el mateix període de l’any passat però 6 menys que l’any 2019.

Víctimes per sexe i edat

De les 35 víctimes mortals a les carreteres catalanes aquests primers quatre mesos, 31 eren homes i 4, dones, i la majoria eren els que conduïen el vehicle amb què viatjaven. Així, dels homes morts en accident, 27 eren conductors, 2 passatgers i 2 eren vianants. En el cas de les quatre dones, 3 eren conductores i 1 passatgera.

Pel que fa a l’edat de les víctimes, el 52% de les víctimes mortals tenien més de 55 anys. A més convé destacar que respecte al mateix període de l’any passat, a la franja d’edat d’entre 65 i 74 anyss’ha passat d’una víctima mortal a 6 persones mortes.

Tipus de vehicle i d’accident

L'afectació sobre els col·lectius vulnerables també ha estat menor. Aquests primers quatre mesos la reducció de víctimes mortals en col·lectius vulnerables és del 38% respecte al 2023 i una reducció del 40% respecte al 2019.

Així, una tercera part de les 35 persones que han perdut la vida eren de col·lectius vulnerables, en concret, 11 eren motoristes i 2 eren vianants. En aquest sentit convé destacar que es manté una contenció de la sinistralitat de motoristes, amb dos motoristes morts menys que en el mateix període de l’any passat. Quant als vianants, s’ha passat de 7 persones mortes atropellades l’any passat a dues aquest primer quadrimestre. A més, en el que portem d’any no hi ha hagut cap víctima ciclista. Pel que fa al tipus de sinistre, dels 33 accidents mortals, 12 han sigut sortides de via i hi ha hagut 8 xocs frontals i també 8 xocs laterals.

Vies i franges horàries

Dels 33 accidents mortals tots s’han registrat a vies diferents, a excepció de la C-25 i la C-31 on hi ha hagut dos. A més, a la C-51 i a la T-310 els sinistres que hi ha hagut van ser amb dues víctimes cadascun.

Si analitzem les morts per franja horària, la majoria de les víctimes, 19 de les 35, es van accidentar a la tarda i, en concret, 14 ho van fer en tardes de divendres o vigília de festiu, de cap de setmana o de festiu. També cal destacar que els matins dels dies feiners acumulen set víctimes mortals.